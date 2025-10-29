”РАФИНЕРИЈА У ПАНЧЕВУ РАДИЋЕ ДО 25. НОВЕМБРА Ђедовић: Србија неће бити без гаса, топлане имају довољно енергената
БЕОГРАД: Министрка енергетике и рударства Дубравка Ђедовић Хандановић изјавила је данас на састанку са Мисијом ММФ да ће Рафинерија нафте у Панчеву наставити да ради до 25. новембра, као и да Србија док преговара о решењу за НИС наставља и преговоре о склапању дугорочног гасног аранжмана са Гаспромом.
Министарка је са Мисијом ММФ разговарала о енергетској безбедности и ситуацији, нафтном и гасном сектору и инвестицијама.
"Док уједно диверсификујемо правце снабдевања и градимо нове интерконекције са Румунијом и Северном Македонијом. Србија неће бити без гаса, топлане имају довољно енергената, обезбедили смо довољне количине, и настављамо да преговарамо о дугорочном гасном аранжману са Гаспромом док се преговара о решењу за НИС. Држава ће спречити сваки поремећај и никаквих кантица или флашица с неће бити", поручила је Ђедовић Хандановић на инстаграм налогу.
Истакла је да топлане имају довољно енергената и да смо обезбедили довољне количине.
Она је навела да је представнике ММФ информисала да ће Рафинерија нафте у Панчеву наставити да ради до 25. новембра.
"Као и да Србија има залихе нафте и нафтних деривата које су довољне за стабилност тржишта. Свакодневно разговарамо са свим учесницима на тржишту како бисмо благовремено реаговали", рекла је Ђедовић Хандановић.
Министарка је истакла да ситуацију додатно усложњавају и санкције нафтној компанији Лукоил, која послује у Србији и која у има лиценцу за редовно пословање до 21. новембра као и недавни пожар у Моловој рафинерији у Мађарској.
"Повећава се увоз нафтних деривата, иако постоје ограничења за транспорт. НИС ће у међувремену повећати количине за снабдевање мањих пумпи. Безбедни смо и што се тиче снабдевања природним гасом током ове грејне сезоне, јер смо на време напунили наше складиште и наставили да складиштимо гас у Мађарској тако да сада имамо ускладиштених око 534 милиона кубика", додала је министарка.
Истакла је да Србија ради и на проширењу подземног складишта гаса Банатски Двор, тако да ће наредне године минимални капацитет складиштења у Србији бити 750 милиона метара кубних гаса.