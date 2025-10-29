clear sky
ОВАЈ БАНАТСКИ ГРАД ДЕЛИ ПОМОЋ ОД 300.000 ДИНАРА Објављено ко има право на бесповратну новчану подршку

29.10.2025. 14:57 14:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Национална служба за запошљавање и Град Зрењанин расписали су јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у овој години.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - филијале Зрењанин и који имају завршену обуку за развој предузетништва.

Субвенција се додељује у једнократном износу од 300.000 динара ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање најмање годину дана.

Услов за доделу субвенције је, између осталог, да је кандидат у моменту подношења захтева пријављен на евиденцију незапослених, да је са пребивалиштем на територији града Зрењанина, као и да је завршио обуку за развој предузетништва.

Захтев са бизнис планом и документацијом подноси се Националној служби за запошљавање - филијала Зрењанин до 13. новембра.

Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали за запошљавање Зрењанин, на број телефона 023 519 828, или на сајтовима НСЗ и Града Зрењанина.

субвенције самозапошљавање јавни позив
