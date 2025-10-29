"ГРАНДЕ ПАНДА" ПУТУЈЕ ИЗ КРАГУЈЕВЦА СВУДА ПО СВЕТУ Број радника у фабрици УТРОСТРУЧЕН, ево колико возила дневно направе!

За мање од годину и по дана од покретања производње "гранде панде", број радника у крагујевачкој фабрици аутомобила је утростручен.

Велика потражња за тим возилом у хибридној и електричној верзији условила је покретање треће смене за рад. И док "Стелантис" у свету отпушта, у Србији тражи раднике, а производња аутомобила знатно утиче на извоз земље.

Како је речено у компанији, "гранде панда" у хибридној и електричној верзији стратешки је модел "Стелантиса". Најишчекиванији аутомобил у 2025. години, према писању италијанских медија, добро је дочекан на тржишту. Потражња за њим довела је и до покретања треће производне смене.

Иван Ристић, председник Самосталног синдиката ФЦА Србија, каже:

- Треба да прође једно извесно време да ти радници буду у потпуности обучени да би та смена била потпуно оперативна. Ја се надам да ће то да буде до краја ове календарске године. То значи да ће ући у ротацију са остале две смене које сад тренутно раде у 'Фијату' - каже Ристић.

То је око 3.000 радника који још не могу да достигну планирану производњу од 500 возила дневно. Због тога се и уводи трећа смена.

У крагујевачкој фабрици поред домаћег кадра, ангажовано је око 300 страних радника од укупно око 2.800 запослених, потврђено је из Самосталног синдиката те компаније. Председник

Самосталног синдиката потврдио је да се формира трећа смена, али још увек не у пуном капацитету.

- Међу странцима је око сто радника из Непала и Бангладеша, који су запослени уз посредовање агенција за запошљавање. У синдикату су рекли да они раде углавном у монтажи на физички захтевним радним местима. У нашој фабрици су на испомоћи и радници "Стелантисових" фабрика у Европи, а највише је Италијана и Шпанаца, нешто Пољака и око 90 Мароканаца, који су ангажовани за производњу "гранде панде" преко међународних агенција - рекао је Ристић и додао:

- Ми смо мултинационална компанија и сасвим је уобичајено да радници "Стелантисових" фабрика из других земаља долазе код нас, као што су наши радници својевремено одлазили у Словачку.

Очекује се да ће са повећањем производње и продаје доћи и до раста плата. Ускоро ће почети преговори синдиката са пословодством о повећању зарада у наредној години, као и о исплати новогодишњих бонуса радницима.

Већа зарада

Ристић каже да је недавно, након општег повећања минималца у Србији, дошло и до корекције зарада запослених у крагујевачкој фабрици аутомобила линеарним растом за све платне разреде у бруто износу од 7.300 динара. Он додаје да су, иначе, најниже плате у фабрици веће од минималне зараде.

Осим електромодела "гранде панде", који чини окосницу и највећи део производње, са монтажних трака крагујевачке фабрике силази и један број "ситроена" на електрични погон, који чине око десет процената укупне продукције возила.

А број аутомобила произведених у ФЦА Србија, према речима Ристића, свакога дана је у порасту.

Економиста Горан Пузић каже за Информер да је свака страна инвестиција веома важна.

- Јасно је да државно руководство Србије води рачуна о интересима грађана. Свако страно улагање је добро за нашу економију. Ми смо сведоци чињенице да се извоз и те како повећао, те се самим тим уводи трећа смена. Уколико упоредимо како је Крагујевац некада радио и живео и каква је ситуација данас, доћи ћемо до јасног закључка - животни стандард се знатно побољшао. Искористићу мало теже речи и рећи да је Крагујевац некада био град глади, у време када се распала 'Застава'. Међутим, сада имамо доста нових фабрика, стандард расте. Такође, Крагујевчани не троше новац само у Крагујевцу, већ и у Београду, Новом Саду, Малом Мокром Лугу, српским бањама, а то је врло битно за развој економије једне земље - напоменуо је Пузић.

Наручивање доступно у Француској и Холандији

Прве електричне "фиат панде", које су произведене у Крагујевцу, у фебруару ове године изашле су са производне траке и послате су за извоз!

Овај модел електричног возила за сада је доступна за наручивање у Француској и Холандији, а њихова цена је око 25.000 евра. "Стелантис" је на свом сајту навео да ће се касније продаја крагујевачке "панде" проширити и на друга тржишта и друге регионе.

Грађани наше земље моћи ће да користе помоћ државе у виду средстава за подршку куповине електричних возила, мере која се већ примењује. Подсетимо, као једна од мера државе за унапређење квалитета ваздуха и животне средине била је и та да министарство обезбеди средства за подршку куповини електричних возила, а међу њима је и "гранде панда".