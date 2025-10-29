ГАС ПОД ЗНАКОМ ПИТАЊА Да ли Србија има решење ако се НИС угаси преко ноћи?
БЕОГРАД: Стручњак за енергетику Велимир Гавриловић изјавио је данас говорећи о енергетској ситуацији у Србији у светлу санкција НИС-у и могућим догађањима око снабдевања гасом да је Србија у неку руку колатерална штета великих игара које се дешавају на глобалном нивоу између великих играча у сфери енергетике.
"Оно што смо ми могли да урадимо је да раније започнемо покушаје да некако амортизујемо негативне последице по Србију, али по нашем добром старом обичају сачекали смо последњих пет минута", рекао је он за Тањуг.
Уредница портала Енергија Балкана Јелица Путниковић за Тањуг је оценила да уколико НИС не буде могао да функционише проблеме ваља очекивати а што се снабдевања гасом тиче, проблема не би требало да буде, јер како је навела европски званичници су објаснили да се ограничења у вези са гасом неће односити на нашу земљу.
Гавриловић је навео да су санкције ОФАK-а према НИС-у на снази од јануара месеца, али да су све време пролонгиране и њихова примена је одлагана тако да је Србија могла да, како је рекао, да направи неки сценарио са пријатељима из Руске Федерације.
"Требало је да нађемо решење да некако превазиђемо ситуацију да руски фактор има више од 50 одсто власништва над Нафтном индустријом Србије", истакао је он.
Додао је да је требало на време организовати алтернативне руте допремања сирове нафте до Србије, за шта могу да се у неком обиму користе речне барже, затим железничка инфраструктура. Kада је о снабдевању гасом реч, Путниковић је истакла да ако верујемо званичницима из Брисела који су рекли да се уредба, односно пакет санкција, не односи на земље које нису чланице Европске уније, онда ми ту не бисмо требали да бринемо.
"Ми би заправо требало да бринемо када ће бити потписан нови уговор са Русима око гаса. И очигледно је да постоји веза између НИС-а и новог уговора за гас", истакла је она.
Kада је реч о могућим даљим глобалним дешавањима око гаса оценила је да ће на крају ипак зависити од тога хоће ли се коначно Трамп и Путин састати по други пут.