НЕ ЗАБОРАВИТЕ!

РОК ЗА ПРИЈАВУ ПОРЕЗА ИСТИЧЕ СУТРА! Пореска управа упозорава: Ко не поднесе пријаву на време, следи казна и камата

29.10.2025.
Фото: freepik, ilustracija

Грађани који остварују одређене приходе из самосталног рада имају још само један дан да поднесу пореске пријаве за трећи квартал ове године.

Рок истиче у среду, 30. октобра, саопштила је Пореска управа.

Како се наводи, сви који не испуне обавезу у предвиђеном року биће суочени са обрачуном затезне камате и могућом прекршајном одговорношћу.

Пријава се може поднети електронски, путем портала https://frilenseri.purs.gov.rs, који аутоматски генерише уплатницу са свим потребним подацима и QR кодом, што омогућава брзу и једноставну уплату путем електронског банкарства.

Пореску пријаву могуће је предати и класично - путем обрасца ПП ОПО-К, електронски преко портала еПорези, или у папирној форми на шалтерима и поштом, надлежној филијали Пореске управе.

Из Пореске управе апелују на грађане да не чекају последњи дан, јер кашњење може значити додатне трошкове и компликације у наредном обрачунском периоду, пише Бизнис Курир

