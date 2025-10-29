Купујете половне гуме? ОВО ЈЕ НАЈВЕЋА ГРЕШКА КОЈА МОЖЕ СКУПО ДА ВАС КОШТА Пре него што платите проверите 7 сигурних знакова да су НЕИСПРАВНЕ
Половне гуме последњих година постале су све популарнији избор међу возачима. Иако су значајно јефтиније од нових, оне често представљају озбиљан ризик по безбедност. Многи их ипак купују јер желе да уштеде, не размишљајући о могућим последицама.
Половне гуме никада нису као нове
Колико год изгледале очувано, половне гуме никада не могу имати исте карактеристике као нове. Привлачне цене лако могу да заварају, али треба имати на уму да су гуме једини део аутомобила који је у директном контакту с подлогом. Од њих зависи колико брзо ћете моћи да закочите, скренете или убрзате.
Купујте само од поузданих људи
Ако већ одлучите да купите половне гуме, бирајте их искључиво од проверених извора — најбоље од неког кога познајете и у кога имате поверења.
На пример, ако комшија мења своје гуме које су још у добром стању, то може бити прихватљива опција. Међутим, радње и огласи који нуде половне гуме „на велико“ најбоље је избегавати. Такве гуме често долазе из непознатих и сумњивих извора, а њихову историју коришћења нико не проверава.
Скривена оштећења и непозната историја
Највећи проблем код половних гума је то што никада не можете знати кроз шта су прошле — да ли су биле правилно складиштене, у каквим су условима коришћене или су једноставно лежале на отпаду.
Гума може бити стара само три године, али ако је много вожена или лоше чувана, биће знатно лошија од оне која је старија, али правилно одржавана.
Како препознати стару или лошу гуму
Стара гума лако се препознаје по ситним пукотинама на површини. Ти мали отвори значајно нарушавају њене возне карактеристике. Ипак, многи продавци покушавају да то прикрију — премазују гуме црнилом како би изгледале као нове. Ако приметите да је гuma намазана, обавезно је оперите да бисте видели право стање.
DOT ознака није све
На свакој гуми постоји DOT ознака која показује када је произведена. Међутим, то није апсолутни показатељ квалитета. Старија гума која је била правилно складиштена и ретко вожена може бити боља од новије која је била изложена сунцу, влази или великом броју пређених километара.
Унутрашњи трагови откривају истину
Ако је гума у неком тренутку била пробушена, а власник је наставио да се вози с њом, то се види по унутрашњости — на површини ће се појавити мрвице и трагови од наплатака. Таква гума више никада не може пружити пуну сигурност у вожњи.