ХОЋЕМО ЛИ ЈЕСТИ ЈЕФТИНИЈУ ТЕЛЕТИНУ Шта се дешава са ценом стоке? ПРАСИЋИ ДО 320 ДИНАРА ЗА КГ
У кланицама на подручју подрињског региона дошло је до раста откупне цене товних свиња телесне масе изнад 120 килограма на доминантних 190 дин/кг и пада откупне цене товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма на доминантних 260 дин/кг.
Откупна цена телади била је нижа у односу на претходну седмицу у кланицама на подручју мачванског региона где је доминирао износ од 920 дин/кг. Нижа је била и откупна цена товне јунади тежине изнад 480 килограма која су најчешће откупљивана за 400 дин/кг, преноси СТИПС.
У Кикинди је протекле седмице забележен раст откупне цене товне јунади СМ расе тежине изнад 480 килограма на доминантних 450 дин/кг, уз просечну понуду и слаб обим откупљених грла.
"Откупна цена товних бикова тежих од 500 килограма била је виша у кланицама на подручју подунавског региона, јер је доминирао износ од 440 дин/кг. У кланицама на подручју моравичког региона откупљивана су телади СМ расе тежине до 160 килограма по цени од 730 до 750 дин/кг, товна јунад СМ расе по цени од 340 дин/кг и товни бикови СМ расе по цени од 350 дин/кг", наводи се у новом извештају.
Кланичари са подручја јабланичког региона нису мењали откупне цене у односу на претходни период, па је у категорији товних бикова телесне масе изнад 500 килограма доминирао износ од 440 дин/кг, а код крава за клање СМ расе износ од 240 дин/кг. Није било промене откупних цена ни у кланицама на подручју јужнобачког региона, где је у категорији товне јунади изнад 480 килограма доминирао износ од 450 дин/кг.
Ниже откупне цене прасади и товних свиња
"Пад откупних цене прасади од 16 до 25 килограма на доминантних 300 дин/кг и товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма на доминантних 240 дин/кг забележен је у кланицама на територији мачванског региона."
У кланицама на подручју јабланичког региона прасад од 16 до 25 килограма откупљивана су по доминантној цени од 280 дин/кг, а товне свиње теже од 120 килограма по доминантној цени од 180 дин/кг. Доминантна откупна цена прасади тежине од 16 до 25 килограма износила је 320 дин/кг, док су за откупљене товне свиње произвођачи могли добити од 225 до 240 дин/кг, у зависности од категорије, у кланицама на подручју јужнобачког региона.
"Кланичари са подручја средњебанатског региона откупљивали су прасад у категорији од 16 до 25 килограма по доминантој цени од 400 дин/кг и товне свиње од 80 до 120 килограма по цени од 260 дин/кг. Понуда прасади била је слаба, док је понуда товних свиња била добра", извештава СТИПС.
Јагњад скупља на подручју Мачве
У кланицама на подручју мачванског региона дошло је до раста откупне цене јагњади у односу на претходни период упркос доброј понуди, јер су одгајивачи за откуп грла ове категорије оваца добијали 500 дин/кг. Откупна цена јагњади била је нижа у кланицама на подручју сремског региона, јер се откуп најчешће одвијао за 450 дин/кг.
"Пад продајне цене јагњади забележен је и на сточној пијаци у Ужицу, а разлог је доста добра понуда и нешто слабија продаја. Доминирао је износ од 430 дин/кг. За разлику од пијаце, у кланицама на подручју златиборског региона дошло је до раста цене јагњади, па се она изједначила са ценом на пијаци, јер је доминирао износ од 430 дин/кг."
На пијаци живе стоке у Лесковцу могла су се пазарити јагњад по доминантној цени од 450 дин/кг, јарад чија је доминантна цена износила 400 дин/кг и овце које су се најчешће продавале за 180 дин/кг.