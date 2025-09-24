ОВАЈ ТРИК НА БАНКОМАТУ МОЖЕ СПРЕЧИТИ КРАЂУ ВАШЕ КАРТИЦЕ Обратите пажњу на црвено дугме!
Једно наизглед мало дугме на банкомату може спречити крађу новца и злоупотребу ваше картице ако знате како и када да га користите.
Препоруке немачких стручњака јасно објашњавају правилан поступак и додатне мере опреза на банкомату које свако треба да примени.
Како и када користити дугме за отказивање
Притисните црвено дугме за отказивање како бисте одмах прекинули сваку операцију и вратили картицу кориснику.
Стручна препорука је да дугме притиснете тек након што узмете картицу и новац, како би се сесија у потпуности завршила; у супротном преваранти би могли наставити сесију без вашег знања.
Ако се осећате угрожено, неко вас посматра или вам непозната особа прилази док користите банкомат, одмах прекините трансакцију притиском на дугме.
Зашто је редослед битан
Банкомати којима управљају банке најпре враћају картицу, а тек потом исплаћују готовину, како би осигурали да је власник присутан; ако не извадите картицу, уређај може задржати картицу из безбедносних разлога. Други уређаји (на бензинским пумпама, станицама и слично) могу имати различита правила, зато је додатна пажња потребна ван банкарских локација, преноси бизнис.курир.рс.
Додатне сигурносне мере на банкомату
– Проверите уређај за сумњиве додатке или лажне читаче картица прије уношења ПИН-а.
– Заклоните унос ПИН-а руком или телом како бисте спречили да вас неко снима или посматра.
– Одмах склоните картицу, новац и признаницу након трансакције и проверите околину пре него што одете.
– Ако нисте сигурни у локалне специфичности плаћања или подизања готовине у другој земљи, информишите се пре путовања.
Црвено дугме за отказивање није само техничка опција—то је једноставан алат за вашу сигурност. Притисните га у ризичним ситуацијама и увек завршите трансакцију поступком: узмите картицу, новац и тек онда прекините сесију ако је потребно; тиме значајно смањујете ризик од превара и неовлашћених радњи.