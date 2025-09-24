ГАСА ЋЕ БИТИ Уговорене додатне количине с Азербејџаном: СРБИЈА ЈЕ ПРИОРИТЕТ, изаћи ћемо у сусрет свему што буде тражено
БАКУ: Председница Народне скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је са Азербејџаном договорен нови уговор о додатном снабдевању Србије гасом и истакла да ће Србија у зимским месецима добити додатне количине гаса из Азербејџана.
Брнабићева је у Бакуу, где борави у званичној посети, а после састанака које је имала, рекла да је уговор о додатним количинима гаса договорен сада, а да преостаје само да се у наредним недељама потпише.
Имаћемо додатне количине гаса, као што је, зарад наше енергетске безбедности, затражио председник Александар Вучић. Оно што је важно за наше грађане и привреду то је сарадња Србије и Азербејџана у енергетицици. Енергетска безбедност је саставни део националне безбедности, а нама је Азербејџан један од најважнијих и најоданијих пријатеља, истакла је Брнабићева.
Указала је да је значајно да ће, поред већ договорених количина гаса, на експлицитан захтев председника Александра Вучића, Азербејџан изаћи у сусрет томе да у зимским месецима обезбеди додатне количине гаса за Србију.
То је јако важно за предстојећу зиму, а то показује и колико је важно лично пријатељство председника Вучића и председника Алијева. На свим састанцима које сам имала, од састанка са председницом скупштине, премијера, министара економије, финансија, сви су рекли да је Србија приоритет и да ће изаћи у сусрет свему што тражи, нагласила је Брнабићева.
Додала је да је посета Бакуу јако успешна и да је на великом броју састанака разговарано о значајним темама за Србију, али и за Азербејџан.
Навела је да је парламентарна сарадња две земље посебно јака од 2022. године, када је њен претходник Владимир Орлић потписао споразум о парламентарној сарадњи.
Брнабићева је додала да је и у овом сазиву Скупштине Србије формирана Група пријатељства са Азербејџаном и да ће тим интензитетом сарадња парламената две земље бити настављена.