ПОТРАЖЊА ДИЖЕ ЦЕНЕ ОГРЕВА! Али три категорије грађана имају право на умањење, ЕВО колико кошта код "Србијашума"
Велика потражња за дрветом и пелетом погурала је значајно цене тог огрева на стовариштима широм Србије. Код "Србијашума" кубик је 50 одсто јефтинији и кошта 5.269 динара са ПДВ-ом. У оквиру државних мера подршке грађанима, од септембра до марта, најугроженија домаћинства могу га купити по цени и од 2.900 динара са ПДВ-ом.
Комерцијални директор "Србијашума" Александар Шалипур рекао је у Дневнику РТС-а да грађани могу да купе појединачно до 15 метара кубних огревног дрвета на њиховим камионским путевима, а у оквиру повлашћених цена, до 10 метара кубних.
Прва категорија повлашћених, подсетио је Шалипур на мере Владе Србије, јесу сви пензионери, инвалиди, учесници рата, ратни војни инвалиди, породице настрадалих учесника рата, којима је цена умањена за око 15 одсто, и износи 4.478 динара за један метар кубни.
Друга категорија су социјално угрожене категорије становништва, односно примаоци социјалних давања и за њих цена једног метра кубног огревног дрвета на камионском путу кошта 2.900 динара са ПДВ-ом.
У трећој категорији су грађани који дрво добијају бесплатно и ту се ради о социјално најугроженијим породицама, према списковима који се добијају у сарадњи са центрима за социјални рад у локалним управама.
Што се тиче процедуре за куповину у "Србијашумама", Шалипур наводи да су на сајту предузећа истакнути бројеви телефона кол-центра у генералној дирекцији у Београду, као и свих шумских управа и шумских газдинстава широм Србије, путем којих грађани могу добити упутства, наводи РТС