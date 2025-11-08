overcast clouds
ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА МОТОР ОПОРАВКА ЕКОНОМИЈЕ Реални БДП увећан за отприлике два одсто

08.11.2025. 08:45 08:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
БДП
Фото: Дневник

Процењује се да је реални бруто домаћи производ (БДП) Србије у првих девет месеци 2025. међугодишње увећан за око два одсто, наводи се у најновијем броју билтена Макроекономске анализе и трендови (МАТ) у издању Привредне коморе Србије и Економског института у Београду.

Посматрано са производне стране, кључни извор раста у првих девет месеци ове године је индустрија, пошто је индустријска производња у септембру била за 2,5 одсто већа у односу на исти месец прошле године. 

Унутар индустрије, прерађивачки сектор се, након лошег августа, такође опоравио и вратио на путању дугорочног раста, истиче се у анализи посвећеној привредној активности. Додаје се да раст извире из компанија које послују у аутомобилском сектору. 

У односу на септембар 2024. године, вредност робне размене у септембру ове године увећана је за високих 8,9 одсто или за 516,3 милиона евра. Извоз је растао брже од увоза, те је и покривеност увоза извозом у првих девет месеци ове године била већа него лане. 

Што се државног буџета тиче, он је у септембру забележио дефицит од 11,5 милијарди динара, што је за 15,1 милијарду динара лошији фискални резултат у односу на исти месец претходне године. Смањење инфлације у септембру позитивно се одразило на међугодишњи раст реалног промета у трговини на мало, који је износио 4,7 одсто. 

У односу на септембар 2024. године, вредност робне размене у септембру ове године увећана је за високих 8,9 одсто или за 516,3 милиона евра

Аутори анализе истичу да ће се ефекат осетити и код реалне просечне зараде, која је и поред тога у августу реално међугодишње увећана за замашних 6,3 одсто. Инфлација је у септембру значајно смањена и на месечном и на међугодишњем нивоу па се међугодишња инфлација поново налази у оквирима циља Народне банке Србије и на најнижем је нивоу од априла 2021. 

Оцењује се да је овакво кретање цена у септембру резултат државне интервенције у виду ограничавања маржи у трговини на велико и на мало.

