ЕВРОПА СЕ УВЕЛИКО ГРЕЈЕ НА ОТПАД – ИНВЕСТИТОРИ У СРБИЈИ ЧЕКАЈУ ПАПИРЕ Биогас од стајњака могао би да замени онај који увозимо
Директорка „Удружења Биогас Србија” Лидија Зелић изјавила је да Србија има велики потенцијал за изградњу биогасних постројења, наводећи да постоји заинтересованост инвеститора, али да они наилазе на правне и регулаторне препреке јер нису прописане аукције за постројења, што им онемогућава улазак у систем подстицаја.
Биогас и биогорива су еколошки енергенти који се добијају из отпада, а у Европи расте број постројења за њихову производњу.
Данска најављује да ће до краја деценије 100 одсто природног гаса заменити биогасом, док је Србија још увек у почетној фази развоја тих постројења. Зелићева каже да у нашој земљи постоји 45 биогасних постројења која раде пуним капацитетом, као и 55 у привременом статусу повлашћеног произвођача, која су у фази изградње, док сектор у земљи постоји више од 16 година.
45 биогасних постројења већ имамо
„Постројења су углавном грађена у Војводини, уз веће фарме, због близине сировина, чиме се смањују трошкови транспорта. Свака локација која може да обезбеди довољно сировина погодна је за изградњу постројења. Наши потенцијали су велики јер смо пољопривредна земља”, рекла је Зелићева за РТС.
Струја, топлота
На питање да ли се енергија из отпада може користити и на друге начине, Зелићева објашњава да се у постројењу, у строго контролисаним условима, из отпада може произвести електрична и топлотна енергија, где се искористи око 50 процената енергије. Отпад се може пречистити до нивоа биометана, где је искоришћеност 100 одсто.
Говорећи о европском тржишту, Зелићева каже да је Немачка лидер по броју постројења и технологији, али и да је Данска добар пример, јер постаје енергетски независна.
„Бенефити биогаса и биометана су, пре свега, еколошки јер се збрињава велика количина отпада, то им је кључна улога. Производња електричне и топлотне енергије је последица збрињавања органског отпада”, каже Зелићева.
Данска најављује да ће до краја деценије 100 одсто природног гаса заменити биогасом
Она је навела да се биогорива добијају из биомасе и користе за замену фосилних горива, а међу њима је и биометан, који се добија из биогаса до нивоа метана и може да се утискује у националну гасну мрежу или користи у саобраћају.
„Тако долази до декарбонизације и у гасном и у сектору саобраћаја. Биометан је у Европи препознат као кључан у енергетској транзицији јер повезује ресоре енергетике, пољопривреде и заштите животне средине”, објашњава Зелићева.
Према њеним речима, биогас се добија из органског отпада, првенствено из пољопривредне производње – стајњака и жетвених остатака, али и из прехрамбене индустрије, кланица и хране са истеклим роком трајања из супермаркета.
„Реч је о великој количини отпада. Једно биогасно постројење снаге једног мегавата може дневно да збрине између 70 и 100 тона оваквог отпада, чиме се знатно растерећују депоније”, истиче Зелићева.