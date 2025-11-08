overcast clouds
МЛАДИ АГРОНОМ ИЗ ЧУРУГА РЕШИО ДА ЖИВИ ОД ЗЕМЉЕ И САД БЕРЕ ЗЛАТО У ЗРНУ – ДВЕ ТОНЕ ПО ЈУТРУ Соја рекордно роди кад се наводњава

08.11.2025. 08:30 08:56
Пише:
Зорка Делић
Извор:
Дневник
чуруг
Фото: Дневник

На пољу младог пољопривредника Зорана Милановића (29) из Чуруга тек недавно је скинута соја. Уљарица је била под системом за наводњавање и доспела је за жетву по истеку октобра.

Принос по јутру био је око две тоне, што је одличан род, казао је Милановић за Дневник, трећи у породици који се определио за пољоприведу.

За разлику од оца и деде, Зоран је завршио Пољопривредни факултет и заједничким снагама породично, уз још два брата, шири газдинсто.

Имамо фарму крава у Локу, удаљеном од Чуруга 50 километара, где гајимо ангусе по систему крава – теле (Зоран Милановић)

Ожењен је, има жену и двоје деце и на селу планира будућност породице.

чуруг
Фото: Дневник

На имању је имао и соје, коју није наводњавао и добио принос од свега 600 килограма по јутру. Садашњом ценом уљарице није задовољан, зато је неће продавати, већ држати на лагеру у ишчековању да поскупи.

600 килограма по јутру без наводњавања

Суша у ратарству односи много новца, трошкови наводњавања су огромни и када се саберу са уложеним трудом и малим приносима, не покривају се трошкови производње казао је Милановић. Климатске промене утичу да морамо мењати досадашњу пракса у производњи уљарица и житарица, бирамо отпорније сорте на суву и топлу климу и према клими одређујемо рокове сетве.

Будућност је у заливању

Милановић због климатских промена будућност домаће пољопривреде види у наводњавању и у обради само својих ораница. Неће више узимати земљу у аренду јер је закуп туђих ораница скуп, приноси мали и више се не исплати радити туђе. Новац од пољопривредне производње улагаће у системе за наводњавање.

– Показало се да се наводњавањем добија квалитетан род и већи приноси и да та производња доноси неку добит. Мада су трошкови система за наводњавање високи, држава пољопривредницима помаже подстицајима, које треба користити – додаје.

Осим соје, на њивама газдинство је имало и кукуруза, сунцокрета, јечма и пшенице. Опробали су се и у гајењу паприке шиље, али нису задовољни производом, откупом ни ценом, па вероватно паприку догодине неће сејати.

2 тоне по јутру пожњевено соје

– Нас тројица, уз оца, ширимо газдинство. Удружени делимо послове и проблеме које доноси промена климе. Однедавно, бавимо се и сточарством. Имамо фарму крава у Локу, удаљеном од Чуруга 50 километара, где гајимо ангусе по систему крава - теле. Њих још нисмо продавали и нећемо док не увећамо број грла до 130. Мада нам се планови могу изјаловити јер је тешко наћи вредне и поуздане раднике – навео је Милановић.

 

Пројекат „Жабаљ на њиви Изазови и шансе у пољопривреди” реализује Дневник Војводина прес, а суфинансиран је из буџета Општине Жабаљ. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

соја наводњавање чуруг
Извор:
Дневник
Пише:
Зорка Делић
Бизнис Пољопривреда
