НА ПРОДУКТНОЈ БЕРЗИ НОВИ САД Пшеница води промет на берзи, кукуруз у паду, соја и јечам поскупели
На тржишту је током прошле недеље регистрована већа активност берзанских учесника, што се одразило и на промет.
Преко Продуктне берзе Нови Сад укупно је трговано 3.919 тона робе, чија је финансијска вредност износила 119.464.525,00 динара. Примат у трговању заузела је пшеница, чинећи 40 процената укупног недељног промета.
У првим радним данима ове недеље тржиште кукуруза није бележило већу активност берзанских учесника. Од средине недеље приметна је била већа потражња, посебно за кукуруз са афлатоксином до 20/30 ппб, а услед разлике у цени и ограничене понуде није дошло до већег обима трговања. Купопродајни уговори закључени су у ценовном опсегу од 22,50 до 23,20 дин/кг без ПДВ-а, у зависности од анализе на афлатоксин и паритета. Пондер цена износила је 22,75 дин/кг без ПДВ-а (25,02 дин/кг са ПДВ-ом), показујући пад од 2,31 процената у односу на претходну недељу.
Почетак прошле седмице на тржишту пшенице одавао је утисак да је ово тржиште у фази чекања, где купци траже повољније цене, а продавци не журе са продајом робе. Од средине недеље појачана је тражња и нешто виши ценовни ниво купаца резултирали су трговањем. Хлебним зрном трговало се по цени од 20,60 до 20,65 дин/кг без ПДВ-а. Просечна цена износила је 20,61 дин/кг без ПДВ-а (22,67 дин/кг са ПДВ-ом), показујући блажи раст цене (+0,31проценат).
Цена сојиног зрна виша је за 1,89 процената у односу на прошлонедељну, ипак, недовољно да би понуђачи нудили веће количине за продају. Тржиште соје остаје пасивно, при чему је најмање активности било код понуђача. Ценовни спред додатно је отежавао трговање овом уљарицом. Берзански уговори закључени су у ценовном оквиру од 50,30 до 50,50 дин/кг без ПДВ-а, уз обрачун квалитета. Пондер цена износила је 50,43 дин/кг без ПДВ-а (55,48 дин/кг са ПДВ-ом).
Када говоримо о сточном јечму, више цене на страни понуде и слабо интересовање купаца и даље су главне карактеристике овог тржишта. Закључен је један берзански уговор по цени од 21,00 дин/кг без ПДВ-а (23,10 дин/кг са ПДВ-ом), уз клаузулу гратис лагер до краја октобра. Статистички, цена је виша за 0,72проценат у односу на претходну седмицу.
Кишно време краткотрајно је прекинуло жетву сунцокрета током минуле недеље, те већих лотова спремних за брзо преузимање није било у понуди. Сунцокретом се трговало на јединственом ценовном нивоу од 56,00 дин/кг (478 еур/т) без ПДВ-а, што уједно представља и пондер цену. У односу на претходни упоређујући податак, цена је нижа за 0,42 процента Крајем протекле недеље, на страни тражње, забележена је нижа цена.