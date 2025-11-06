clear sky
ЂАЦИ КОЈИ ПРАВЕ СВОЈ ПРВИ ДИНАР Ученици из Бродарева кроз задругу „Полимка“ спајају школу, рад и традицију ПРОИЗВОДЕ СОКОВЕ, ЏЕМОВЕ И БРАШНО ОД ЈАБУКЕ

06.11.2025. 17:53
2
Фото: РИНА

ПРИЈЕПОЉЕ: Они су млади, вредни и већ у средњој школи стекли су прва радна искуства у ученичкој задрузи, као што се то радило некад.

Већ неколико година у Бродареву, у оквиру Основне школе „Светозар Марковић“, успешно ради ученичка задруга „Полимка“, која представља допуну наставним садржајима, али и начин да ђаци стекну практична знања и зараде сопствени динар.

Око 300 ученика ове осмолетке укључено је у рад задруге, кроз узгој и прераду воћа, поврћа и других органских производа. Тренутно је у току цеђење сока од јабуке и прављење сите, а Министарство просвете већ неколико година препознаје значај задруге и кроз донације подржава њен рад.

Директор школе Амел Курбеговић истиче да су ученици кроз задругу спојили теорију и праксу и да све што раде има образовни и васпитни карактер.

– Прво смо почели са пластеницима, а касније кренули у производњу. Имали смо доста воћа по издвојеним одељењима и овде у близини школе, па смо мало-помало набављали машине уз подршку Министарства просвете, које помаже ученичке задруге. Данас имамо затворену линију за производњу сока и џемова, а ове године по први пут у Бродареву правимо и ситу – каже Курбеговић.

Додаје да је све засновано на традицији и природним процесима, без заслађивача и конзерванса.

– Нашу идеју подржава држава. Прво смо добили сушару капацитета 200 килограма, коју максимално користимо. Сада све машине затварају један процес у којем готово да нема отпада. Од остатака јабуке правимо брашно које може да користе особе осетљиве на глутен, као додатак хлебу или другим производима. То је нешто ново и желимо да га у будућности заштитимо – додаје директор.

2
Фото: РИНА

Свој допринос у раду задруге свакодневно дају и ученици, који кроз овај вид учења повезују школску теорију са практичним знањем.

Ученик Амар Ханић са поносом показује производе задруге.

– На овом штанду имамо домаће сокове од јабуке, који нису уопште заслађени, него су сто посто природни. Јабуке гајимо на селу, свакодневно их беремо, перемо и кроз различите процесе добијамо овај дивни сок. Научено у школи примењујемо у пракси, а захваљујући машинама које смо добили од Министарства просвете, све је много лакше – каже он.

Његов друг Едис додаје да је процес производње занимљив и користан.

– Ми смо ишли да беремо јабуке, па смо их прали, па кроз машине цедили сок. Занимљиво је гледати како машине мељу јабуке, а успут учимо како се све то ради – прича Едис.

Ученичка задруга „Полимка“ доказ је да школа може бити много више од места за класично учење, простор где деца стичу радне навике, одговорност и предузетнички дух, али и љубав према природи и здравом начину живота.

јабуке пријепоље бродарево
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
