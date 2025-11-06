ПОЗНАТИ СПОРТСКИ БРЕНД ИДЕ У СТЕЧАЈ Повериоци одбили предложени план санације дуга, међу њима и ЂОРЂО АРМАНИ
КРАЊ: Окружни суд у Крању одлучио је данас да покрене стечајни поступак за малопродајни ланац одеће Спортина, након што његови повериоци нису подржали предложени план санације дуга, а досадашњи управник принудног поравнања Леон Бенигар Тошич именован је за стечајног управника.
Бенигар Тошич је затражио од суда да покрене стечај након што је 80 одсто обичних поверилаца гласало против плана нагодбе дуга, а за усвајање је притом било неопходно бар 60 одсто подршке, преноси агенција СТА.
Током поступка нагодбе дуга, 644 повериоца су пријавила потраживања у укупном износу од 67 милиона евра. Највећи повериоци били су НЛБ банка са 12 милиона евра потраживања и Ђорђо Армани са пет милиона евра. Повериоци имају рок до 6. фебруара да поново пријаве своја потраживања у оквиру стечаја.
Спортина је у процес принудног поравнања ушла у јулу 2024. године, након што су компанију две године раније преузели фонд Алфи и НЛБ банка, у трансакцији вредној око 15 милиона евра.
Финансијски показатељи указују на дуготрајне проблеме пословања. Према подацима портала Ебонитете, Спортина је 2024. године остварила нето губитак од 19,4 милиона евра, уз приход мало већи од 17 милиона евра. Само две године раније, приход компаније износио је око 40 милиона евра, што указује на нагли пад промета и профитабилности.
У периоду највеће експанзије, Спортина је управљала мрежом од више од 300 продавница широм Балкана. Компанију је раније контролисао Бахтијар Бајровић, који је у то време спадао међу најбогатије Словенце.
Током претходне године, српска групација Фешн компани (Fashion Company) откупила је већи део пословања Спортине у региону, укључујући продавнице у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини, Северној Македонији, Црној Гори и Албанији.
На словеначком тржишту Спортина тренутно управља са шест продавница и на крају септембра је имала је 39 запослених.
Према писању листа Дело, очекује се да ће управо Фешн компани, која у региону развија брендове кроз мрежу Фешн енд френдс (Fashion & Friends) продавница, преузети водећу улогу у сегменту премијум модне малопродаје у Словенији.