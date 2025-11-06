clear sky
Тржиште некретнина доживљава потрес!

ОД 2027. СРБИ У НЕМАЧКОЈ У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ! Становање неће више бити исто МНОГИ ће се можда морати вратити

06.11.2025. 17:40
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Fenix
да
Фото: freepik, ilustracija

Истраживања показују да ће Немачка крајем 2027. доживети потрес на тржишту некретнина, што ће резултирати бројним последицама.

Цене стамбених некретнина у Немачкој, где живи око 500.000 Срба, и даље расту, а нова предвиђања указују да би до 2027. године могле достићи рекордне вредности, показује најновија студија објављена у немачким медијима.

У трећем кварталу цене станова у приватном власништву порасле су просечно 1,2% у односу на претходни квартал, док су цене породичних кућа скочиле 1,3%, преноси институт ИфW. У поређењу са истим периодом прошле године, станови су поскупели 2,7%, породичне куће 4,3%, док су цене вишестамбених објеката благо пале, за 0,4%.

Истраживачи оцењују да, уколико тренутни тренд буде настављен, нови историјски максимум цена некретнина вероватно неће бити достигнут пре краја 2027. године. На националном нивоу, цене станова и даље су око 10% ниже у односу на врхунац из 2022. године, породичне куће око 12% ниже, а вишестамбени објекти око 25% испод тадашњих вредности.

Пораст броја трансакција

Број продатих некретнина значајно је порастао, нарочито код станова, где је број продатих јединица скочио 14% у односу на претходну годину. Стручњаци наводе да ово показује како су учесници тржишта прилагодили своје активности новим условима.

да
Фото: freepik, ilustracija

У поређењу са периодом 2019–2021, који се сматра врхунцем тржишта некретнина, број трансакција је био незнатно мањи. Код породичних кућа чак је забележен раст од 5% у односу на тадашњи период.

Ситуација по градовима

Раст цена се разликује међу осам највећих немачких градова. Највећи квартални порасти забележени су у Дüсселдорфу (+1,6%), Леипзигу (+1,0%) и Стутгарту (+0,6%). У Франкфурту цене су стагнирале, док су у Келну пале за 1,0%. Подаци за Берлин, Хамбург и Минхен још нису комплетирани.

Занимљиво је да су у Леипзигу цене станова достигле нови рекорд, готово 1% изнад врхунца из средине 2022. године, док су у осталим великим градовима цене и даље знатно ниже.

Стручњаци истичу да је потражња за становима и даље висока, те да већина показатеља указује на наставак раста цена, упркос високим каматним стопама и трошковима финансирања.

Бизнис Курир/Fenix

 

Извор:
Курир.рс/Fenix
Пише:
Дневник
