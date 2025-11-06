Тржиште некретнина доживљава потрес!
ОД 2027. СРБИ У НЕМАЧКОЈ У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ! Становање неће више бити исто МНОГИ ће се можда морати вратити
Истраживања показују да ће Немачка крајем 2027. доживети потрес на тржишту некретнина, што ће резултирати бројним последицама.
Цене стамбених некретнина у Немачкој, где живи око 500.000 Срба, и даље расту, а нова предвиђања указују да би до 2027. године могле достићи рекордне вредности, показује најновија студија објављена у немачким медијима.
У трећем кварталу цене станова у приватном власништву порасле су просечно 1,2% у односу на претходни квартал, док су цене породичних кућа скочиле 1,3%, преноси институт ИфW. У поређењу са истим периодом прошле године, станови су поскупели 2,7%, породичне куће 4,3%, док су цене вишестамбених објеката благо пале, за 0,4%.
Истраживачи оцењују да, уколико тренутни тренд буде настављен, нови историјски максимум цена некретнина вероватно неће бити достигнут пре краја 2027. године. На националном нивоу, цене станова и даље су око 10% ниже у односу на врхунац из 2022. године, породичне куће око 12% ниже, а вишестамбени објекти око 25% испод тадашњих вредности.
Пораст броја трансакција
Број продатих некретнина значајно је порастао, нарочито код станова, где је број продатих јединица скочио 14% у односу на претходну годину. Стручњаци наводе да ово показује како су учесници тржишта прилагодили своје активности новим условима.
У поређењу са периодом 2019–2021, који се сматра врхунцем тржишта некретнина, број трансакција је био незнатно мањи. Код породичних кућа чак је забележен раст од 5% у односу на тадашњи период.
Ситуација по градовима
Раст цена се разликује међу осам највећих немачких градова. Највећи квартални порасти забележени су у Дüсселдорфу (+1,6%), Леипзигу (+1,0%) и Стутгарту (+0,6%). У Франкфурту цене су стагнирале, док су у Келну пале за 1,0%. Подаци за Берлин, Хамбург и Минхен још нису комплетирани.
Занимљиво је да су у Леипзигу цене станова достигле нови рекорд, готово 1% изнад врхунца из средине 2022. године, док су у осталим великим градовима цене и даље знатно ниже.
Стручњаци истичу да је потражња за становима и даље висока, те да већина показатеља указује на наставак раста цена, упркос високим каматним стопама и трошковима финансирања.
Бизнис Курир/Fenix