Средњи курс динара за евро у петак 117,2176 динара
06.11.2025. 17:37 17:38
БЕОГРАД: Званични средњи курс динара за евро износиће сутра 117,2176 динара, што је незнатна промена у односу на четвртак, објавила је данас Народна банка Србије (НБС).
Динар је према евру непромењен у односу на период од пре месец дана, на годишњем нивоу ослабио је за 0,2 одсто, као и од почетка године.
Индикативни курс динара у односу на долар виши је за 0,1 одсто и износи 101,7072 динара за долар.
Курс динара према долару слабији је за 1,5 одсто у односу на пре месец дана, на годишњем нивоу јачи је за 7,1 одсто, а од почетка године за 10,6 одсто.