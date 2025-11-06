clear sky
Средњи курс динара за евро у петак 117,2176 динара

06.11.2025. 17:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Званични средњи курс динара за евро износиће сутра 117,2176 динара, што је незнатна промена у односу на четвртак, објавила је данас Народна банка Србије (НБС).

Динар је према евру непромењен у односу на период од пре месец дана, на годишњем нивоу ослабио је за 0,2 одсто, као и од почетка године.

Индикативни курс динара у односу на долар виши је за 0,1 одсто и износи 101,7072 динара за долар.

Курс динара према долару слабији је за 1,5 одсто у односу на пре месец дана, на годишњем нивоу јачи је за 7,1 одсто, а од почетка године за 10,6 одсто.

