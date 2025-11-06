clear sky
ВОЛСТРИТ У МИНУСУ Инвеститори забринути за будућност сектора вештачке интелигенције

06.11.2025. 18:44 18:51
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com/Berza

ЊУЈОРK: Америчке акције углавном су падале на данашњем отварању берзи, пре свега због губитка тржишне вредности компанија у области вештачке интелигенције услед неизвесности када је реч о проценама за будућност.

Тако је берзански индекс Dow Jones пао за 455 поена, или 1,0 одсто, S&P 500 за 1,1 одсто, а Nasdaq за 1,8 одсто, пренео је ЦНБЦ. Акције у области вештачке интелигенције остале су у фокусу Волстрита, а већина их је отишла надоле, па је рецимо Qualcomm пао за четири одсто, чак и након што је произвођач чипова објавио боље кварталне резултате од очекиваних.

Kомпанија Advanced Micro Devices изгубила је седам одсто тржишне вредности, Palantir Technologies четири одсто, а Oracle три одсто.

Фото: Pixabay.com/ilustracija

Акције произвођача чипова Nvidia и технолошке компаније Meta Platforms такође су пале. Насупрот томе, Marvell Technology био је победник дана, са растом од  скоро један одсто, након извештаја да је Softbank разматрао потенцијално преузимање тог произвођача чипова.

Претходног дана је АМД затворио трговање са скоком већим од два одсто након што је компанија за израду полупроводника објавила боље него очекиване резултате за трећи квартал.

Овај учинак је повукао навише и неке друге компаније у вези са вештачком интелигенцијом, међу којима и Broadcom и Micron Technology, а Oracle је такође надокнадио неке недавне губитке.

берза берза сад акције на берзи акције на волстриту
