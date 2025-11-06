clear sky
(ВИДЕО) РЕНО СА КИНЕЗИМА ПРЕДСТАВИО ЕЛЕКТРИЧНИ ТВИНГО Имаће округле фарове а цена ће бити занимљива

06.11.2025. 20:24 20:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/YOUCAR
Фото: Youtube prinstcrin/YOUCAR

ПАРИЗ: Француски произвођач аутомобила Рено представио је данас нови електрични мали градски аутомобил Твинго, који је развијан две године уз помоћ инжењерског тима из Кине, а биће произвођен у Словенији и наћи ће се у продаји почетком 2026, саопштила је компанија.

Рено настоји да искористи популарно име модела и цену испод 20.000 евра, како би повећао продају својих електричних возила, пренео је Ројтерс.

Нови Твинго задржаће контуре свог претходника из 1992. године и своје препознатљиве округле фарове.

Најновије враћање у фокус најпродаванијих класичних модела француског произвођача било је део кључне стратегије бившег генералног директора Луке де Меа, почев од Реноа 5, а затим и Реноа 4.

Франсоа Провост, који је 31. јула наследио Де Меа, планира да настави темпо лансирања нових модела током наредних неколико година, али није рекао да ли ће то обухватити и оживљавање култних модела.


Рено је продао више од 4,1 милиона јединица Твинга у 25 земаља током три деценије.

Међутим, тржиште малих аутомобила знатно је смањено у Европи, јер су марже профита премале за произвођаче на континенту.

Европска комисија разматра нове прописе како би оживела ову категорију аутомобила.

Да би убрзао време развоја и смањио трошкове, Рено је дизајнирао нови Твинго у Француској, али га је развио у свом центру за истраживање и развој АЦДЦ у Шангају.

Аутомобил ће бити склапан у Европи, користећи приступачнију ЛФП батерију кинеске компаније ЦАТЛ и биће доступан само у четири боје, саопштио је Рено.

рено
