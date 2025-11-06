ПОЗНАТ НОВАКОВ РИВАЛ У АТИНИ: За финале са Ханфаном, у петак у 16 часова
06.11.2025. 21:26 21:29
Новак Ђоковић сазнао је име ривала у полуфиналу турнира у Атини.
Биће то Немац Јаник Ханфман, којег тренира српски стручњак Петар Поповић. Ханфман је направио благо изненађење и савладао Маркоса Гирона исто са 2-0 (7:6, 6:4).
Поповић и Ханфман ће други пут у кратком року, односно после Мастерса у Шангају, опет укрстити путеве са Ђоковићем и његовим тимом. У том мечу у трећем колу Шангаја, српски тенисер уопште није имао лак посао и до победе је дошао после три одиграна сета, а окршај у Атини биће њихов трећи у каријерама – тренутно је 2-0 за Ђоковића.
Ђоковић ће играти полуфинални меч у петак од 16 часова.
У другом полуфиналу играће Италијан Лоренцо Музети и Американац Себастијан Корда.