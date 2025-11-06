clear sky
7°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЗНАТ НОВАКОВ РИВАЛ У АТИНИ: За финале са Ханфаном, у петак у 16 часова

06.11.2025. 21:26 21:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
Коментари (0)
djokovic3
Фото: Tanjug (AP Photo/Petros Giannakouris)

Новак Ђоковић сазнао је име ривала у полуфиналу турнира у Атини.

Биће то Немац Јаник Ханфман, којег тренира српски стручњак Петар Поповић. Ханфман је направио благо изненађење и савладао Маркоса Гирона исто са 2-0 (7:6, 6:4). 

Поповић и Ханфман ће други пут у кратком року, односно после Мастерса у Шангају, опет укрстити путеве са Ђоковићем и његовим тимом. У том мечу у трећем колу Шангаја, српски тенисер уопште није имао лак посао и до победе је дошао после три одиграна сета, а окршај у Атини биће њихов трећи у каријерама – тренутно је 2-0 за Ђоковића.

Ђоковић ће играти полуфинални меч у петак од 16 часова.

У другом полуфиналу играће Италијан Лоренцо Музети и Американац Себастијан Корда.

Новак Ђоковић тениски турнир
Извор:
Дневник/Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПЛАСМАНА У ПОЛУФИНАЛЕ: Боржес ме је пријатно изненадио, неколико поена је одлучило победника
djokovic

ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПЛАСМАНА У ПОЛУФИНАЛЕ: Боржес ме је пријатно изненадио, неколико поена је одлучило победника

06.11.2025. 19:29 19:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ У ПОЛУФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: Новак "сломио" Боржеса и наставља пут ка 101. титули
djokovic2

ЂОКОВИЋ У ПОЛУФИНАЛУ ТУРНИРА У АТИНИ: Новак "сломио" Боржеса и наставља пут ка 101. титули

06.11.2025. 19:11 19:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај