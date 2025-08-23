СУША УМАЊИЛА РОД ПАПРИКА, АЛИ КВАЛИТЕТ ОДЛИЧАН Шиља и слоново уво тек на јесен стижу на тржиште ТЕГЛЕ ЋЕ БИТИ ПУНЕ ПАПРИКА ИЗ ЧУРУГА

У пуном обиму берба ће по очекивању повртара у Бачкој кренути после 10. септембра, док је ранијих година старт био почетком септембра.



За црвене паприке очекује се велепродајна цена од око 110 динара

У пољима села Чуруг у Јужнобачком округу ове године посејано је око 100 јутара паприке обе сорте. Два пољопрвредника имају и паприку сомброку чији плодови би требали да се убирају од недеље.

Фото: Дневник / С. Шушњевић

Паприка по речима пољопривредника Обрада Милића за Дневник из године у годину надокнађује приходе изгубљене у ратарским културама, и све чешће се земљорадници одлучују да је гаје.

"Сомборка" иде у млекаре Милић од прошле године сеје и "сомобрку". Њу ради за млекаре које је стављају у павлаку. - Навелико коштају око стотину динара и углавном је купују млекаре, мада има и купаца који је киселе у теглама. "Сомборке" може да буде око 30 тона по хектару, али није захвална за производњу навелико, јер је ситна.Често је сезонски раднице не виде приликом бербе и онда повртари буду на губитку.



Милић каже да ће упркос непрекидном заливању паприке бити мање, 30 до 40 процената, али да ће квалитет бити одличан - меснате и укусне захваљујући агротехници и непрекидном заливању. - И лањска година је била тешка за производњу паприке али је ова била баш лоша. Јун је био без капи кише а паприка воли воду. Систем за наводњавање нисам гасио и то је повећало трошкове производње. Око милион динара по хектарту ове године је требало за улог док су приноси неизвесни. Може да је у зависности од климе буде и 80 тона по хектару или уопште не буде ако је ухвати болест.

Упркос непрекидном заливању, паприке ће бити мање, од 30 до 40 процената

Фото: Дневник / С. Шушњевић

Прошле године навелико црвене паприке , казао је Милић, коштале су килограм 110 до 120 динара. - Ту цену очекујемо и ове године , премда страхујемо као и сваке године од увозне паприке која може да обори коштање домаћег рода.

Он паприке продаје великим трговинским ланцима, прерађивачима и накупцима.

На новосадским пијацама је слаба понуда црвених паприка. Килограм се продаје за 240 и 250 динара. И та паприка је углавном из пластеника.