Сви желе овде да живе! ГРАД НАДОМАК БЕОГРАДА ПОСТАО ХИТ НА ТРЖИШТУ НЕКРЕТНИНА
Овај град је за само неколико година, од града који су многи избегавали, пре свега због загађења, постао једна од најтраженијих локација захваљујући чињеници да се налази у близини Београда.
Из године у годину број заинтересованих купаца за некретнину у Панчеву је све већи. Иако цене квадрата прате раст тражње, станови су ипак и даље повољнији него у већини насеља у главном граду, пише 4зида.
Према подацима за портала 4зида, просечна цена оглашених станова у новоградњи у Београду тренутно је око 2.577 евра. У неким деловима града, попут Звездаре просечна цена квадрата је 2.170, у Земуну 2.740, а на Вождовцу чак 3.167 евра.
Квадрат оглашених станова у новоградњи у Панчеву тренутно је око 1.720 евра. Истовремено у Београду се тешко може наћи за мање од 2.000 евра.
Панчево нуди више квадрата за мање новца
Стан од 50 квадрата у Панчеву може да се купи за 86.000 евра. Некретнина исте квадратуре у Београду готово да се не може наћи испод 100.000 евра, а у просеку кошта око 128.850 евра. За ту разлику, купцима остане више него довољно новца да у Панчеву купе и гаражу.
Прошле године квадрат у Панчеву је могао да се купи и за мање од 1.500 евра. Управо тај тренд раста цена и повећана потражња за становима за издавање подстакао је и оне који имају вишак средстава да инвестирају у куповину некретнина у граду на Тамишу.
Зашто се у Панчево враћају купци и инвеститори?
Никола Вукчевић из агенције Брокер некретнине каже да се у Панчеву најбрже продају станови од 37 до 46 квадрата са одвојеном спаваћом собом.
"Цене станова у новоградњи су од 1.700 до 2.100 евра уз ПДВ који се обрачунава у износу од 10 одсто. Цене станова у староградњи су од 1.200 до 1.600 евра. Укупна понуда новоградње је и даље у дефициту, јер је потражња већа него понуда.
Централно језгро града у непосредној близини пешачке зоне је најтраженија локација. Након тога насеље „Котеж 2“. Оно је плански зидано са предвиђеном инфраструктуром, довољним бројем паркинг места и са зеленим површинама, као и насеље „Тесла“.
По нашој статистици из године у годину број купаца из Београда се повећава. Панчево постаје први избор купаца који су у потражњи за мирнијом средином“, објашњава Никола Вукчевић.
Од индустријског града до пожељне дестинације за живот
Панчево управо својим војвођанским шармом све више привлачи младе породичне људе. Они пресељењем добијају велику уштеду у времену због растерећеног саобраћаја и близине свих потребних институција. Али и људе који су при крају радне каријере и у потрази су за мирнијом средином. До недавно није било тако, јер је овај град важио за један од најзагађенијих у Србији.
"Речи загађеност и Панчево одавно не иду једна уз другу. Томе је допринело затварање фабрика које су били највећи загађивачи, док су остале унапредиле своја постројења. Град је постао веома пожељна дестинација за живот и бележи раст у броју издатих грађевинских дозвола. Налази се на свега 20 километара од центра Београда. Вожња од Карађорђеве улице у Панчеву до Кнез Михајлове траје у просеку 20 до 36 минута колима, у зависности од саобраћаја, јер су највеће гужве искључиво на Панчевачком мосту“, каже Вукчевић.
Последњих година су значајно унапређене и саобраћајне везе. Редован градски превоз саобраћа на сваких 15 минута, а до Дунав станице у Београду стиже се за 18 до 28 минута, одакле постоји одлична повезаност са свим деловима града.
"Куповина стана у Панчеву представља паметну одлуку. Уз значајно ниже цене квадрата у односу на Београд, добијате мирнији живот, бољи квалитет ваздуха и свакодневни приступ престоници за мање од пола сата“, тврди Никола Вукчевић.
Панчево нуди све садржаје који су потребни за квалитетан и испуњен живот. Школе, вртиће, спортске центре, шопинг зоне, ресторане, шеталишта, реку, биоскоп и бројне паркове. У поређењу са Београдом, Панчево пружа мирнији ритам живота, мање гужве и могућност да се све обави у кругу од 5 до 15 минута пешке.
"Паркинг никада није проблем, а градске службе и администрација функционишу брже и једноставније.
Панчево је одлично за породице, младе парове и све који желе мирнији, здравији и рационалнији начин живота без одрицања од близине Београда“, истиче Никола Вукчевић.
Каква је понуда станова?
Александра Михајловић из 4zida.rs каже да на овом специјализованом порталу за оглашавање некретнина тренутно има око 300 огласа за продају станова у Панчеву и око 80 који су за издавање.
Она напомиње да тржиште некретнина у Панчеву претходних година бележи изражене осцилације у ценама квадрата. То указује на фазе убрзаног раста и на страни понуде у виду новоизграђених станова, али и на страни потражње, због све већег интересовања потенцијалних купаца.
"У трећем кварталу 2021. просечна цена квадрата била је 1.130 евра, да би током 2022. године, под утицајем инфлације и повећаног инвестиционог интереса, достигла максимум од 1.695 евра.
Најновији подаци показују да је просечна цена сада око 1.670 евра по квадрату – што сугерише да се тржиште у Панчеву постепено опоравља и враћа на узлазну путању, са изгледима да до краја 2025. године задржи умерен раст под условом стабилних макроекономских околности“, каже Александра Михајловић.
Паралелно с тим, на сајту 4zida.rs у последњих неколико месеци бележе и повећано интересовање корисника у категоријама продаје и издавања некретнина у Панчеву, што додатно потврђује раст потражње и појачану активност на тржишту овог града.