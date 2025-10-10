overcast clouds
ОВДЕ КВАДРАТ КОШТА КАО НОВИ АУТОМОБИЛ! Европско тржиште некретнина бележи незапамћене цене ЦИФРЕ ИДУ преко 20.000 евра

10.10.2025. 21:22 21:27
Пише:
Дневник
Извор:
б92
Коментари
да
Фото: freepik, ilustracija

Према подацима Дојче банке, излистано је 10 европских градова у којима је најскупља цена квадрата стана.

Швајцарски градови и даље предводе лествицу најскупљих некретнина у Европи. У 2025. години просечна тржишна цена квадратног метра стана у центру Цириха износи чак 20.347 евра, чиме овај град држи прво место.

На другом месту налази се Женева с просечном ценом од 18.267 евра по квадрату, док Лондон заузима треће место са 17.810 евра. Следе Париз (12.143 евра), Минхен (11.387 евра) и Луксембург (10.056 евра), који се такође налазе у врху лествице најскупљих тржишта некретнина у Европи.

У групи градова с нешто нижим, али и даље врло високим ценама налазе се Стокхолм (10.034 евра), Беч (9.249 евра), Амстердам (9.173 евра) и Осло (8.942 евра).

Ови подаци јасно показују да је западна и северна Еуропа и даље најскупље тржиште некретнина, с посебно израженим растом цена у Швајцарској и Уједињеном Краљевству, преноси Пословни дневник.

Европа цена некретнина квадрат цена
