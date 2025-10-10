overcast clouds
15°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Стиже Дјуков! ЗАВРШЕН САСТАНАК ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС-а! Руси добијају конкретне захтеве: "Радници приоритет, залихе горива нису неисцрпне"

10.10.2025. 20:41 20:55
Пише:
Дневник
Извор:
Blic
Коментари (0)
nis naftna industrija srbije Promo
Фото: Промо/ НИС

Одбор директора Нафтне индустрије Србије завршио је ванредни састанак на коме се разматрала актуелна ситуација и план рада у условима америчких санкција.

Важни закључци су да нема места паници ни међу запосленима ни међу грађанима, те да ће се снабдевање тржишта горивом у наредном периоду одвијати без већих поремећаја.

Исплата плата радницима, унапред

Чланови Одбора подржали су предлог да се радницима НИС-а исплате зараде унапред, чиме се гарантује финансијска стабилност запослених у периоду неизвесности. Исплата плата тећи ће редовно, а новца у оптицају и у кешу има довољно.

Банке наставиле сарадњу

Како је наведено, банке нису прекинуле сарадњу са НИС-ом, осим што се бележе одређена ограничења у платном промету путем картица. Тренутно, ниједна банка није обуставила трансакције.

nis naftna industrija srbije Promo
Фото: Промо/ НИС

Залихе горива и снабдевање

Констатовано је да снабдевање није угрожено у наредном периоду, али да је и увоз нафте стао, па се указује на чињеницу да залихе нису неисцрпне. Уколико се у кратком року не пронађе трајно решење, малопродаја би у једном тренутку могла бити угрожена, јер компанија без могућности плаћања не може функционисати као правно лице.

Без отпуштања радника

Наши чланови одбора инсистирали су да не сме бити отпуштања радника у тренутној ситуацији. Наглашено је да је очување радних места приоритет. Како суштина Одбора није да дефинише стратешка питања, која укључују власништво, очекује се истовремено одржавање састанка између Владе Србије и компаније “Гаспром њефт”, како би се дефинисали наредни кораци и евентуални модели сарадње.

Долазак Александра Дјукова

Због тога би, ових дана, како сазнајемо, требало би да стигне Александар Дјуков, председник управе “Гаспром њефта”, који ће са представницима државе Србије разговарати о стратешким питањима будућег пословања.

Утицај на БДП и стабилност

Радници и представници овог Одбора уздају се у Републику Србију да ће се наћи неко решење, јер без њега нема ни енергетске стабилности, а поред тога, оваква ситуација са НИС-ом, може да се одрази и на БДП у којем компанија учествује са 10 одсто на годишњем нивоу.

Одбор је закључио да нема засад места паници ни међу запосленима, нити би требало да буде међу грађанима, али да решење мора да се изнађе убрзо.

Српски представници, подсетимо, изражавају забринутост, да ситуација може да се одрази не само на запослене, већ и на енергетску стабилност, али и на финансије, не само НИС-а него и државе, као даље функционисање рафинерије.

Одбор директора НИС-а има 11 чланова, а састанак Одбора директора НИС-а одржан је на захтев четири члана представника Републике Србије. Пет је из Гаспромњефта, а два члана из Гаспрома.

 

НИС санкције Санкције САД одбор
Извор:
Blic
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВАНРЕДНА СЕДНИЦА У НИС-у! Арсунов на челу Одбора ЕВО О ЧЕМУ се одлучује иза затворених врата
nis naftna industrija srbije Promo

ВАНРЕДНА СЕДНИЦА У НИС-у! Арсунов на челу Одбора ЕВО О ЧЕМУ се одлучује иза затворених врата

10.10.2025. 16:11 16:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"НЕ ТРЕБА ОЧЕКИВАТИ НЕСТАШИЦЕ НА ТРЖИШТУ" Амбасадор Боцан-Харченко о санкцијама НИС-у: Русија неће окренути леђа Србији!
bocan harčenko

"НЕ ТРЕБА ОЧЕКИВАТИ НЕСТАШИЦЕ НА ТРЖИШТУ" Амбасадор Боцан-Харченко о санкцијама НИС-у: Русија неће окренути леђа Србији!

10.10.2025. 13:40 13:45
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ НИС-а Почиње исплата дивиденди за 2024. годину, ево колико ће износити
nis naftna industrija srbije Promo

ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ НИС-а Почиње исплата дивиденди за 2024. годину, ево колико ће износити

10.10.2025. 16:07 16:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај