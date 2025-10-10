Стиже Дјуков! ЗАВРШЕН САСТАНАК ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС-а! Руси добијају конкретне захтеве: "Радници приоритет, залихе горива нису неисцрпне"
Одбор директора Нафтне индустрије Србије завршио је ванредни састанак на коме се разматрала актуелна ситуација и план рада у условима америчких санкција.
Важни закључци су да нема места паници ни међу запосленима ни међу грађанима, те да ће се снабдевање тржишта горивом у наредном периоду одвијати без већих поремећаја.
Исплата плата радницима, унапред
Чланови Одбора подржали су предлог да се радницима НИС-а исплате зараде унапред, чиме се гарантује финансијска стабилност запослених у периоду неизвесности. Исплата плата тећи ће редовно, а новца у оптицају и у кешу има довољно.
Банке наставиле сарадњу
Како је наведено, банке нису прекинуле сарадњу са НИС-ом, осим што се бележе одређена ограничења у платном промету путем картица. Тренутно, ниједна банка није обуставила трансакције.
Залихе горива и снабдевање
Констатовано је да снабдевање није угрожено у наредном периоду, али да је и увоз нафте стао, па се указује на чињеницу да залихе нису неисцрпне. Уколико се у кратком року не пронађе трајно решење, малопродаја би у једном тренутку могла бити угрожена, јер компанија без могућности плаћања не може функционисати као правно лице.
Без отпуштања радника
Наши чланови одбора инсистирали су да не сме бити отпуштања радника у тренутној ситуацији. Наглашено је да је очување радних места приоритет. Како суштина Одбора није да дефинише стратешка питања, која укључују власништво, очекује се истовремено одржавање састанка између Владе Србије и компаније “Гаспром њефт”, како би се дефинисали наредни кораци и евентуални модели сарадње.
Долазак Александра Дјукова
Због тога би, ових дана, како сазнајемо, требало би да стигне Александар Дјуков, председник управе “Гаспром њефта”, који ће са представницима државе Србије разговарати о стратешким питањима будућег пословања.
Утицај на БДП и стабилност
Радници и представници овог Одбора уздају се у Републику Србију да ће се наћи неко решење, јер без њега нема ни енергетске стабилности, а поред тога, оваква ситуација са НИС-ом, може да се одрази и на БДП у којем компанија учествује са 10 одсто на годишњем нивоу.
Одбор је закључио да нема засад места паници ни међу запосленима, нити би требало да буде међу грађанима, али да решење мора да се изнађе убрзо.
Српски представници, подсетимо, изражавају забринутост, да ситуација може да се одрази не само на запослене, већ и на енергетску стабилност, али и на финансије, не само НИС-а него и државе, као даље функционисање рафинерије.
Одбор директора НИС-а има 11 чланова, а састанак Одбора директора НИС-а одржан је на захтев четири члана представника Републике Србије. Пет је из Гаспромњефта, а два члана из Гаспрома.