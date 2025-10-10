ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА АКЦИОНАРЕ НИС-а Почиње исплата дивиденди за 2024. годину, ево колико ће износити
БЕОГРАД: Нафтна индустрија Србије исплатиће акционарима дивиденде за 2024. годину, 22. октобра у бруто износу од 28,18 динара по акцији, објавио је данас НИС на сајту Београдске берзе.
Дан дивиденде тј. дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду за 2024. годину је 10. јун ове године.
Дан обрачуна за исплату дивиденде преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности биће 21.октобар.
Исплата ће се обавити 22. октобра, осим за акционаре за које је у складу са одлуком Одбора директора одложена исплата дивиденде до искључења тих акционара са СДН листе (Специаллy Десигнатед Натионалс анд Блоцкед Персонс Лист), коју објављује Канцеларија за контролу страних средстава (Оффице оф Фореигн Ассетс Цонтрол –ОФАЦ) при Министарству финансија Сједињених Америчких Држава (У.С. Департмент оф Треасурy).
Позивају се акционари који немају активан рачун финансијских инструмената тј. чији је рачун финансијских инструмената угашен у периоду од дана дивиденде 10. јуна до данас, да до 20. октобра доставе инструкције за пријем средстава по основу исплате дивиденде.