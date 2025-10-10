ЛОКАЛЦИ „НАЕЛЕКТРИСАНИ” ЗБОГ НАПЛАТЕ У НП ТАРА Дедовина више није бесплатна ШТА КАЖУ НАДЛЕЖНИ?
Откако је почетком месеца уведена електронска наплата у Национални парк Тара, велико је незадовољство пре свега међу становницима Бајине Баште, који сада за сваки улазак морају да плаћају, што раније није био случај.
Многи од њих управо на територији Националног парка Тара имају дедовину, али то закон у овом случају не препознаје.
– Откад је уведена електронска наплата уласка у Национални парк Тара, сваки одлазак на дедовину ме кошта најмање 300 динара. Улаз је 300 динара, а ако се задржим горе пет-десет дана, 800 динара кад прођем, откуцава ми електрон. Живим у Бајиној Башти, али сам рођен на Тари, тамо имам имање и идем скоро сваки дан да радим – каже за РИНУ Боривоје Ђукић из Бајине Баште.
Управо прелазак са физичке на електронску наплату био је разлог да становници Бајине Баште блокирају капије Националног парка на три дана.
– Раније су возила са ББ и УЕ таблицама била ослобођена наплате у Националном парку Тара. Међутим, од увођења електронске наплате, и нама се наплаћује улаз. После два дана протеста, упутили смо писмени захтев Националном парку и општини да возила са ББ и УЕ таблама буду ослобођена наплате. Чекамо одговор до петка у 18 часова, а ако се наш захтев не испуни, наставићемо са блокадом пута – казао је Бајинобаштанин.
Надлежни у Националном парку Тара истичу да су свесни ситуације, али да су им руке поприлично везане, али чине све што је у њиховој моћи да изађу у сусрет грађанима.
– Они који заиста живе унутар граница националног парка ослобођени су плаћања, али ми морамо примењивати закон и немамо овлашћења да шире дефинишемо те категорије. Све што је у оквиру закона – ми ћемо ослободити. Ослобођени су људи који имају пребивалиште или посао у границама националног парка. Сва средства прикупљена електронском наплатом биће наменски искоришћена и враћена становницима. Формира се стручни савет који ће предложити начине расподеле тих средстава. Новац иде на посебан рачун и троши се у границама Националног парка Тара – казао је Драгић Караклић директор НП Тара.