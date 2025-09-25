overcast clouds
СПРЕМИТЕ "Е-НОВЧАНИКЕ"

НОВИНА НА ТАРИ! Почиње електронска наплата ТАКСЕ за возила, све готово у само неколико кликова

25.09.2025. 20:09 20:18
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
da
Фото: RINA

На територији Националног парка Тара ускоро почиње електронска наплата таксе за коришћење моторних возила преко портала www.naplatanptara.rs. 

На овај начин биће омогућено свим посетиоцима Националног парка Тара да једноставно и без чекања обаве све потребне уплате.

Запослени у НП Тара откривају како ће овај систем функционисати.

На почетној страни налази се поље за унос регистарских таблица возила. Након уноса броја таблица, бирате једну од две опције. Прва - провера задужења, систем приказује да ли за ваше возило већ постоје активна задужења, са износом и датумом. Друга - плати унапред која омогућава да уплату извршите пре уласка у парк, за изабрани период. Врсту претплате у зависности од потреба, можете одабрати дневну, десетодневну или годишњу карту, кажу за РИНУ у НП Тара.

Начини плаћања су онлајн картицама, електронским банкарством и уз помоћ ИПС QР кода – довољно је да скенирате код мобилном апликацијом банке. Након уплате добијате електронску потврду у ПДФ формату, коју можете преузети и чувати током боравка у парку. Фискални рачун за уплату стиже на вашу имејл адресу.

Честе грешке и недоумице

- Неисправно унет број таблица – потребно је унети све карактере, без размака и цртица.

- Нема задужења – у том случају можете користити опцију „Плати унапред“.

- Неуспело плаћање – проверите податке са картице и интернет везу, па покушајте поново.

Рок за измиривање обавезе је 40 дана. Након ког рока ће кориснику најпре бити упућена опомена са износом накнаде и трошковима обраде и слања опомене и роком за плаћање од 8 дана, а у случају неплаћања покренут поступак сходно важећем Закону о извршењу и обезбеђењу.

