БИЗАРАН ПОТЕЗ Портрет Џоа Бајдена у Белој кући замењен фотографијом аутоматске оловке ИЗМЕЂУ ДВА ПОРТРЕТА ТРАМПА (ВИДЕО)
На новој „председничкој стази славних“ у Белој кући, на којој су изложени портрети свих лидера Сједињених Америчких Држава, тамо где је требало да стоји фотографија Џозефа Бајдена, Доналд Трамп је одлучио да стави фотографију уређаја који се користи за реплицирање потписа.
Марго Мартин, саветница за комуникације Беле куће, објавила је видео на друштвеним мрежама који приказује нову „председничку стазу славних“, где су црно-бели портрети председника изложени у златним рамовима.
Између две слике господина Трампа као 45. и 47. председника, налази се слика аутоматске оловке која реплицира Бајденов потпис, изнад плоче на којој пише: „Џозеф Р. Бајден млађи“.
Трамп је у више наврата тврдио да су аутоматску оловку користили Бајденови помоћници за потписивање закона и помиловања у његово име.
Истицао је да је уређај ефикасно водио земљу јер бивши председник, који је напустио функцију у 82. години, није био у стању да то сам учини.
Аутоматске оловке Бела кућа рутински користи, а први пут су одобрене за време Џорџа В. Буша 2005. године.
Трамп, који је изгубио изборе 2020. године од Бајдена, више пута је називао четири године свог претходника у Белој кући „председништвом аутоматске оловке“.
The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade
Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa
— Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025
У јуну је наредио истрагу о Бајденовој употреби аутоматске оловке и да ли су помоћници демократа организовали заташкавање како би прикрили његов „когнитивни пад“.
Ед Мартин, амерички адвокат за помиловање и Трампов лојални присталица, рекао је да ће истражити да ли је бивши председник био „компетентан и да ли су га други злоупотребљавали коришћењем аутоматске оловке или на други начин“.
Бајден је одбацио тврдње, рекавши када је истрага отворена: „Да будем јасан: ја сам доносио одлуке током свог председништва.“
„Ја сам доносио одлуке о помиловањима, извршним наредбама, законима и прокламацијама. Свака сугестија да нисам је смешна и лажна.“
Трамп је признао да је користио аутоматску оловку током свог првог мандата, иако је тврдио да је то било искључиво за „веома неважне папире“.
Барак Обама је постао први председник који је користио аутоматску оловку за потписивање закона у мају 2011. године.
(РТС)