25.09.2025.
Нови Сад
МЛАДИЋА (27) НАПАЛИ ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ Задобио 6 убода у горњи део тела

25.09.2025. 21:04 21:13
Пише:
Дневник
Извор:
24седам
Фото: Shutterstock

Младић Ј. Н. (27) из Лозничког поља пре неколико вечери нападнут је ножем на левој обали Дрине, а како се сумња, нападачи су били илегални мигранти.

Повређени је пребачен у Здравствени центар у Лозници, где му је указана помоћ због тешких повреда. Лекари наводе да је ван животне опасности, иако је задобио више убодних рана.

Према незваничним информацијама, до напада је дошло док је пецао на обали реке. Група миграната му је, наводно, пришла, попрскала га сузавцем у очи, затим га физички напала и отела му новац. Када је покушао да се одбрани, један од нападача извукао је нож и шест пута га убо у горњи део тела.

- Скочио је у Дрину да се спасе, а онда су, са обале, пуцали у њега. Срећом па није погођен - испричали су младићеве комшије.

Према речима мештана, број илегалних миграната у Лозници последњих месеци све је већи. Највише их се окупља у кругу некадашње фабрике „Вискоза“, где, како се незванично тврди, чекају погодну прилику да пређу преко Дрине.

Вести Хроника
