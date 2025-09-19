РАЗБИЈЕНА ШВЕРЦЕРСКА МРЕЖА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ Ухапшене 4 особе осумњичене да су ПРЕБАЦИВАЛИ МИГРАНТЕ из БиХ и Хрватске до земаља ЕУ Ово им је била КЉУЧНА РУТА
ХАГ: Полицијске службе и судске власти из Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније су уз учешће Оперативне радне групе Европола (ОТФ) разбиле криминалну мрежу која је шверцовала мигранте преко Западног Балкана до земаља ЕУ и ухапсиле четири особе, саопштено је данас из европске полицијске агенције.
Како се додаје у саопштењу, припадници мреже су пребацивали мигранте из БиХ и Хрватске до земаља ЕУ.
У оквиру операције ухапшени су лидер мреже, као и још тројица осумњичених, а претреси су извршени на 9 локација и заплењена је електронска опрема и мања количина дроге.
Како се наводи у саопштењу, граница између БиХ, Хрватске и Словеније постала је кључна рута за шверц миграната са територије Балкана према Западној Европи.
Истрага о криминалној групи одвијала се уз учешће Оперативне радне групе Европола која је формирана да би ојачала координирани одговор на овај криминални феномен.
Власти су до сада повезале ову мрежу са више од 100 инцидената у којима је прошверцовано преко 600 миграната, навео је Европол.
Група је била веома добро организована и пажљиво структурирана, а фокус је био на тајности операција како би се избегло да их полиција лоцира.
Мрежа се претежно састојала од хрватских организатора који су регрутовали возаче из Чешке, Словачке и других земаља Централне и Источне Европе.
У највећем број случајева, мигранти су улазили у БиХ легално, тако што би авионом стигли из Истанбула у Сарајево, а после кратког боравка у том граду контактирали би чланове мреже који би их потом превезли до босанско-хрватске границе.
Мигранти би затим границу прелазили пешице уз помоћ водича који раде за организацију.
У Хрватској би им био организован смештај, посебно на подручју Сплита, а одатле би их возачи пребацивали даље према земљама ЕУ у изнајмљеним возилима.
Како наводи Европол, Западни Балкан остаје кључни регион за транзит у којем криминалне мреже активно нуде услуге илегалним мигрантима.
Европол је због тога у марту 2023. основао посвећену Оперативну радну групу ОТФ у оквиру које су окупљене власти из БиХ, Хрватске, Немачке и Словеније.
Главни циљ ОТФ је усмерен на разбијање криминалних група које се баве шверцом миграната дуж руте Западног Балкана, а Европол је током најновије операције координирао укупне истражне активности и размену података, наводи се у саопштењу европске полицијске агенције.