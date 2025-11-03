ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У ЋИРИЛИЦИ: “Двојица снајпериста су у Београду, јуримо их, ЗНАМО ОДАКЛЕ ИМ НОВАЦ И КО СУ ИМ МЕТЕ“
Председник Републике Србије Александар Вучић вечерас је специјални гост првог издања политичке емисије "Ћирилица", која се "преселила" на ТВ Прва.
Како је најавио председник, гост је Миломира Марића после годину дана у емисији, а говориће о повећању плата од 1. јануара, али и другим важним питањима за грађане Србије.
- Имам неколико важних вести. Нисам прогласио победу, нити је то могуће. Немате у чему да победите, рекао сам само да обојена револуција није успела. Код њих постоји нервоза и хистерија због дебакла из Новог Сада, и то достиже свој врхунац. Мислим да су људи сити тога, добрим делом - рекао је на почетку, коментаришући тренутну ситуација на улицама Србије.
Како је истакао, тешко је све трпети — лажи, форе и фазоне пренапуњене лажима.
- Невероватно је да политичари, ја разумем ову децу, клинци, увек то постоји код њих — да мењају свет, али не могу да разумем политичаре, који све што раде раде против државе. Да преузмете власт, рецимо, како мислите да ћете да владате? Да неко неће све то исто да вам ради или још горе? Невероватно је шта смо прошли, само пуким чудом и трпељивошћу немамо страдале - запитао се.
О пуцњави испред Скупштине
- Пуцали су и у Милана Богдановића, ни кривог ни дужног. Дошли смо и до тога. Прошло је 7-8 од тада, нико више ни не говори о томе, порука је дозвољено је пуцати у некога недужног. Чак су и тај догађај пропратили бројим лажима. Свако насиље које спроводе у дело, морају да покрију неким лажима и неистинама. Нисам ништа ново рекао овим.
Ви мислите другачије, и како каже глумица Ступљанин, "ви сте демон", а што онда узимате паре од демона, рекао је.
- Разбијали су прозоре странака, данас су видели да намештају стакла која су они разбили и они кажу, замислите провокацију "данас су баш нашли да их праве". Не смеју да живе они који другачије мисле. Код нас је неко покушао да врати 1945/1946. годину. Најтеже године које смо у лажном миру проводили, па све до 1949. године. Невероватну атмосферу су направили, у којој могу да раде шта год хоће, а нико ништа не сме да им каже. Некад сам претерао, али сам човек од крви и меса, али не знам да ли је ико у Србији прошао кроз толико гадости које је слушао о себи и својој породици, и у последњих годину дана је нешто што превазилази све границе укуса - додао је.
О Штимцу
И дан данас говоре да му отац није отац, да је цела породица криминална, истакао је Вучић.
- Владимир Штимац је тражио да се човеку сруши кућа у Београду јер њему квари поглед негде према Дунаву, на Вишњичкој бањи. Њима се жури, нервоза је велика - рекао је и додао:
- Тренутно у Београду јуримо двојицу снајпериста који знамо да се налазе у граду, али већ три дана не можемо да их пронађемо. Али знамо да су стигли, знамо одакле новац, знамо мете. Верујем да ће надлежна служба успети то да реше. Дакле, али то им је једини начин. Другог начина нема. Моју вољу да поколебају не могу, да ме победе на изборима не могу, и то они одлично знају, да каквим год, кад год да се одржи.
Како је истакао, разуме да им насиље прави штету, полако уче политику.
- У професионалном смислу је била најтежа година.
О повећању плата
- Повећали смо плате у марту, па у октобру, просветари ће да приме то повећање. ММФ нам је одоборио да идемо до 4 одсто повећања од почетка године, пензије ће бити увећана 12,2 одсто од 1. децембра. Сада 12,2, примиће то око Бадњег дана. Повећање плате у јавном сектору ће бити 5,1 одсто, велика вест, да смо имали већу стопу раста, ишло би и до 7 одсто. Велике су економске штете, тешко је то израчунати, али је свакако реч о милијардама евра. Тиме ће просветни радници са повећањем од 11 одсто плус 5 у марту, плус 5 у октобру, 5,1 сада, то је 28,6 одсто кумулативно повећање. Здравствени 8 плус 5, плус 5,1 то је 19,2 одсто кумулативно повећање - рекао је.
Најавио је повећање и за Војску Србије, и у другим деловима јавног сектора.
- За 37 одсто минималне плате су увећане, сада ће минималац бити 551 евро. То говори шта је то што смо радили u prethodnom периоду, како и колико смо радили. Задовољан сам због тога, што значи да нам од следеће године долази много већа стопа раста, брже напредује, али људи морају да имају у виду да данас када нешто увећате за 5,1 одсто, 5,1 одсто на плату од 1.000 евра, то је 51 евра на месечном нивоу, па пута 12 месеци, то вам је скоро 615 евра, дакле, само говорим о увећању. А раније вам је на 300 евра када су биле плате, па вам дође 5 одсто, то је 15 евра, то није 50 и нешто евра. Дакле, сада и мањи проценти у апсолутним бројима драматично више увећавају нечије плате.
О стопи инфлације
Стопа инфлације у октобру је 2,8 одсто, успели смо да је сведемо мерама Владе, испод 3 одсто. То је званични податак, задовољан сам тиме, надам се да ћемо држати до 3,3 максимално. Морамо да држимо тврде јавне финансије, желим да наставимо да увећавамо залихе злата, а имамо 51,8 тона. Да пробамо да имамо преко 100 тона злата, за сваки случај. Злато вреди, држава се тиме осигурава.
Што се економије тиче, ми морамо да пожуримо да радимо, рекао је.
О тужилаштвима
- Судије једва чекају да покажу да су блокадери, тиме се ваљда доказују и овима споља. Али су гонили људе за које не знамо зашта их гоне. У тужилаштву има корумпираних судија, банда једна. А та банда из појединих тужилаштва је измислила случај "реновирања Генералштаба", па сам још 2016. тражио да се реновира. А не, довека треба да буде овако срушено, тражио да се направи Музеј жртава, успео то да договорим са Американцима. А нисмо ушли у то због разних стручњака који су рекли "е, не немојте то".
Испричао је причу о састанку, на ком су рекли да им је "Вучић рекао да су нерадници".
- Све сам то рекао, спреман сам због тога идем у затвор, и због Београда на води, Муњиног брда, због сваког пута и пруге који сам отворио, пошто видим да се сви плаше свега. Ја се не плашим, ја једва чекам да најгори криминалци почну да хапсе поштене људе. Шта они гоне уствари? Зашто? Зато што је стигао налог споља, Србија не сме да успостави боље односе са Трамповом администрацију. Кад имају Експо, Олимпијаде, сви доносе lex специалис.А шта они раде? Не може Вучић ништа да ради док неко од споља не каже да сме. Захваљујући судијама и тужиоцима корумпираним мене поједини људи не воле, узимају паре и већ 20 година се држе као најгора могућа банда. Увек раде против државе - рекао је.
Споља се успоставио тај систем, додао је, после 5. октобра.
- Преузето је правосуђе пре свега, а радили су и на школству, а онда су 2009. уништили правосуђе и направили партијску екипу, а склонили су све правичне. Шта ће да каже Јелена Танасковић? Годину дана лежи у притвору, а они газили, тукли, палили људе, просторије, нема шта нису урадили. Нико није у притвору, проблем је што не разумеју да постоје људи који их се уопште не плаше - рекао је.
О случају Шљиванчанин
- Мене су позвали и ја сам рекао не, не, ја сам крив, сносићу одговорност. А они су рекли не, не твој брат је био. Зове ме истражни судија, Рајко сећам се како се зове. Ја прво кажем што касните, што нисте дошли на време. Он ме гледа и каже како се обраћате, ја кажем лепо се обраћам. Они ме питају да ли негирам, ја кажем не, не негирам, ја имам и записник о томе. Не може да верује да сам ја то рекао, инсистирају да кажем нешто што желе да чују. Идем право у ћелију и шта с тим? Да ми сломите вољу, марљивост, дух? Кад изађем растурићу вас све. То је проблем што је мали број људи који смеју тако да им се супротставе - истакао је.
О скупу испред Скупштине и Миши Бачулов
- Они су гађали полицајце, људе у Пионирском парку, види се све, додуше, тада је уследио одговор из парка и тада су побегли главом без обзира. Али је свакоме јасно ко је започео и ко је крив за то. И ја разумем њихову нервозу. Н1 их свакодневно тако представља, најгоре имбециле од Бачулова, Штимца итд. Годину дана им је Бачулов био херој. Све што кажу слажу. Можда бих имао нешто да кажем, али као пристојан човек нећу рећи ниједну реч о госпођи Хрка. Али само обратите пажњу, они су Ђури Раци, спрдали су се с њим, називали га плаћеником, да се одрекао сопственог детета за паре...
Код њих никада није постојала емпатија, већ лажна емпатија када им то одговара, додао је.
- Дан кад су убијени и деца у Рибникару и Дубони, видели сте после месец дана да су то претворили у жртве. Никада их та деца нису занимала. Синоћ су ухапшени, један дечак, види се да нису одавде. Имали су и нож и боксер. Шта желиш да радиш? Да убијеш некога? То је твоја намера. Тиме себи уништаваш живот, ја сам се зато молио и позивао на мир. Знаш колико људи и енергије је било ангажовано, преко 150 људи на заустављања контранапада. 150 људи је држало момке да не иду даље. Позивам те људе да не наседају на провокације, чуо сам да је данас код једног пронађена и бомба - рекао је.
Морамо да сачувамо мир у Србији, стабилност и да се не понашамо као што се они понашају.
- Позивам све људе да размисле добро да живимо у истој земљи. Замислите да је Милан Богдановић преминуо, то би био секунд, како би се онда понашали. Да ли би на томе остало? Онда бисмо покренули зачарани круг из ког не бисмо изашли. Многи споља желе грађански рат, али и желе они изнутра. Неће променити моје мишљење, немам проблем да чујем од њих све најгоре о себи, али ћемо да разговарамо. Када сам их позвао 11. децембра, рекли су ниси надлежан. Рекао сам океј, а кад су тражили изборе, ја сам једини надлежан за то. Сад неће ни са надлежним да причају - рекао је.
- Желе да Србија буде антисрпска, да би се стопила са антисрпским из региона. Што држите стране амбасаде у контактима, што сте то радили? За америчку амбасаду, ево кажем отворено о којој је реч.
О санкцијама Русији
- Најважније је увођење санкција Русији, кад бих увео, тад би био најбољи лидер. Дачића бих номиновао за Нобелову награду, мени може било која. Добар је, талентован. Немушти одговори које добијамо, као "не знамо шта ко ради приватно"... Употребили су све ружне речи и увреде против мене, и може ли да сруше све што сам урадио? Они ниједну болницу нису изградили за 12 година. Кад имају 0,2, 0,3 одсто подршке... Ове године нисам ниједно дете одвео ни на море ни на планину, ни да их одвезем бар.
Могли сте да видите да нико није издао странку у последњих годину дана, то је снага идеје и политичке организације.
- Ја сутра идем у Брисел. Сутра увече имамо вечеру са госпођом Кос, пре тога са Коштом и тако даље. У среду ћу бити на послу у исто време, јер морам да радим. Ђуро Мацут је вредан човек, видим податке полиције када ко долази у Владу, видите да проведу по сат времена у Влади. Океј, нека си на терену и дан или два. То је стварно испод сваког нивоа. Хајде људи, ангажујте се мало, радите, мало више енергије. Знам, све разумем, имате своје породице, живите нормалне животе. Зато ви мене гледајте као разредног старешину, и кад је разредни од сутра, онда је све лакше. Али наравно, други људи не морају да имају такве снове, само мене да пусте и то је то. Имам неколико људи који ме прате... - рекао је и додао:
- Ако на европском путу можемо да остваримо напредак, упркос томе који раде против тога. Наше је да радимо, ако успемо да решимо ово са НИС-ом... Морамо да радимо, још јаче.
О нападима споља
- Ови из Хрватске су мислили да су сахранили Србију, да ће Србија бити онако слаба и очајна као у време Тадића. Где ће главна вест да буде да уживам у музици Северине и да нисам поносан на то што сам председник Србије. Када су имали параду, значајно мање успешну од наше, ја сам их похвалио. Наша Војска је изузетно организована војска, изузетно успешна војска. Немам никакве сумње у то. Ово што сада купују, ово што је Аношић сада наручио за две милијарде, нека их. Ја бих другачије, али добро - рекао је и додао:
- Питао сам, знам да сам питао Раму, Османи и Хрвате сам питао о савезу Приштине, Тиране и Загреба. Четири земље су у НАТО-у које не признају независност Косова. Каква веза то има са НАТО-ом? То је супротно чак и НАТО принципима направљено. То је направљено само против Србије. Хајде немој да се правимо наивни. Није то прављено против Аустрије. Нису Словенија и Хрватска се удружиле против Аустрије војно. Није се Приштина и Тирана удружила против Аустрије, која је једина још формално војно-неутрална, суштински одавно није војно-неутрална. Сви знамо против кога су се удружили.
Ми ћемо да наставимо да радимо. Ја се трудим због својих родитеља, не бих да будем строг према мајци, она се увек брине, рекао је.
- Успели смо да будемо ниско задужена земља, то су наши успеси и резултати.
- Са свима хоће да ме посвађају. Зашто? То је политика без политике, без плана и програма. То је политика само "мрзите Вучића", јер тај човек није човек. Такав нечовек не може да изрази саучешће, ништа да уради. Погоди вас свашта као човека од крви и меса, али не да утиче на мене или да ме сломи. Ја не доносим одлуке под притиском, не доносим из ината, али је много глупо кад кажу "долази овај, па ће он да му заврне руку". Не само да немам ниједан рачун, ни стан у Трсту, Мадриду, Барселони... Мене интересује да ли је неко починио криманал, не људи који су богати, већ само како су то стекли - рекао је и додао:
- Више неки службеници по неким амбасадама. Ти не можеш докренути... Други секретар, бар пет амбасада у Београду, има много већи утицај него председник Србије. Он може укапити кога хоће. Може досудити. Може да пусти изазов. Нећу да вам кажем да људи у Србији треба да знају.
Председник је истакао да је захвалан пензионерима, да ће бити задовољни повећањем.
- Немојте да вам чопор буде привлачан, хоћу младим људима да кажем. Први пут сам видео да су почели да размишљају о политици, на неки зрелији начин. Почели су да имају емоцију према политици, ја сам срећан због тога. Хоће да победе, мисле да ће борбом против мене привући и тај део тела за себе. Пошто ћу да се борим и против једних и против других на изборима, али сам видео политички нерв по први пут да неће да препуштају свој део простора. Од краја 93, кад сам ушао у политику, тада сам кренуо да осећам ту страст где штитите своје тело и видите ко утиче. Умеће у будућности да раде - истакао је.
Истакао је да би био Ћаци, да је студент, јер би хтео да се разликује од чопора.
- Они су ишли на демонстрације, слушали паметне Окановића и Лечића, а ја сам полагао испите - рекао је о својим колегама из времена кад је студирао.
Нормално је да буду бунтовни млади људи, али не против своје земље и да буду насилни, рекао је.
- Морају прво да имају политичке ставове, да би их бранили. Морају да имају свој програм и план, јер без тога нема ништа. Није питање листе, јер ће свакако бити оцрњена, ја не морам ништа да радим, само могу да дигнем руке.
