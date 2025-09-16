СПАЈИЋ РЕКАО ДА ЈЕ ЦРНА ГОРА РАСКРСТИЛА СА ШВЕРЦЕРСКОМ ПРОШЛОШЋУ, ПРОЗВАО ГА МЕДОЈЕВИЋ: „ Поделио је тал од 9,6 милиона евра од шверца цигарета“
ПОДГОРИЦА: Црногорски премијер Милојко Спајић поручио је данас да је Црна Гора уништењем остатка заплењеног дувана у Слободној зони Лука Бар избегла штету од неколико стотина милиона евра.
Такође, нагласио је да је чин уништења јасан сигнал владавине права, не само домаћој јавности, него и читавом свету, да је Црна Гора најзад раскрстила са шверцерском прошлошћу.
Спајић је предводио Координационо тело за попис одузете робе у Слободној зони Лука Бар, а данашњим уништавањем остатка заплењеног дувана завршене су активности из 2022. године.
"Видите колико је добро организован читав процес и да смо покрили камерама и свим другим безбедносним механизмима 24 сата. Уз велику подршку наших партнера из Уједињеног Краљевства и из Европске комисије успели смо да финализирамо овај врло захтеван подухват и да уништимо последње од цигарета које нису под истрагом", рекао је Спајић.
Према његовим речима, то је неких 90 одсто одузетих цигарета које су биле складиштене у Слободној зони Лука Бар и око 200 милиона евра вредности, односно милион и седамсто хиљада килограма цигарета.
"Невероватна количина за нашу малу земљу. Штета по државу би била у стотинама милиона евра. Мислимо да смо избегли један тако јако лош сценарио", казао је Спајић.
Он је навео да је "ово јасан сигнал владавине права, не само домаћој јавности, него читавом свету, Европској комисији".
"Више тога нема у Црној Гори. Више деценија је трајао шверцерски период и овде се зауставља", тврди Спајић.
Премијер наводи да се Црна Гора враћа у европске токове где је, како каже, и припадала.
Спајић је најавио промену закон о слободним зонама који је већ прошао процедуре и наћи ће се у парламенту врло брзо тако да ћемо, како је навео, имати једну здраву основу за изградњу здраве трговине и здраве економије у земљи.
Уништење се врши модерном индустријском дробилицом, на лицу места и под видео надзором, уз контролно учешће тимова и комисије сачињених од домаћих царинских и полицијских службеника, те представника ХМРЦ.
Председник Покрета за промене (ПзП) Небојша Медојевић тврди да је актуелни црногорски премијер Милојко Спајић од шверца цигарета купио вилу у Муо, стан у Београду на води и џип "мерцедес".
"Као министар финансија (у Влади Здравка Кривокапића) одобрио шверц 96 контејнера цигарета из Луке Бар 2021. године и поделио тал од 9,6 милиона евра“, написао је Медојевић на платформи Икс и додао: „Месец дана након тога купио је вилу у Муо, стан у Београду на води и џип 'мерцедес' вредности преко два милиона евра“.