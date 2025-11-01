ПРЕЖИВЕЛИ ИЗ МАСАКРА НА ЦЕТИЊУ ТУЖИО ДРЖАВУ И ГРАД! Ево колику новчану одштету тражи
ЦЕТИЊЕ: Тужилац Филип Ђурковић, који је преживео масакр на Цетињу када је Вук Бориловић у августу 2022. године убио десет особа у том граду, а шест ранио, тужио је црногорску државу и град зато што се и даље суочава са последицама тешког рањавања, од којих тражи око 300.000 евра, саопштио је његов адвокат Муневер Куч.
Адвокат је за Вијести рекао да је тужба прво поднета Основном суду Цетиње, али да их је тај суд упутио на Центар за алтернативно решавање спорова, како би спор решили у поступку медијације.
Куч је казао да ће тужбом за Ђурковића и његову породицу тражити око 300.000 евра, али да у овом тренутку не може да каже прецизну цифру, због бројних вештачења која тек треба да уследе.
Он је најавио и посебну тужбу за породицу Ђурковић.
"Тужилац је трајно нарушеног здравља, а узрок његовог страдања лежи у пропусту тужених да обезбеде сигурност грађана Цетиња", наводи се у судском поднеску.
У документу се наводи да је Ђурковић, тада 32-годишњак, "без икаквог свог доприноса" постао жртва смртоносног похода Бориловића, који је током поподнева, док је цепао дрва у дворишту куће у насељу Медовина, у њега из непосредне близине испалио хитац из ловачке пушке у пределу главе и тела.
У документу се описује да је Ђурковић претрпео тешке повреде главе, мозга и срца, да му је одстрањен део мождане масе, да је изгубио лево уво и део лобање, због чега се и данас налази у стању трајног инвалидитета, са више од 90 одсто трајног оштећења организма, уз свакодневну потребу за подршком и негом.
У тужби се тврди да критичног дана безбедност у Цетињу није била обезбеђена, и да су надлежне институције заказале у више сегмената.
Вук Бориловић је 12. августа 2022. године у поподневним сатима кренуо у поход на своје суграђане, кад су убијена два дечака, браћа Марко и Машан и њихова мајка Наташа Мартиновић, Рајко Дрецун и његови родитељи Даница и Димитрије, рођене сестре Александра и Данијела Радуновић, Горан Ђуришић и Милан Митровић.
Тада су, осим Ђурковића рањени и Александар Дрецун, Славица Звицер, Милева Рамадановић, Даринка Челебић и полицајац Љубиша Максимовић.
У размени ватре тада је рањен и један полицијски службеник, а Бориловић је убијен.