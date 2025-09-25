overcast clouds
19°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ ГОТОВО 10 МЕСЕЦИ Окончана блокада зграде Ректората у Крагујевцу СТУДЕНТИ СЕ НЕ ОСЕЋАЈУ БЕЗБЕДНО НАКОН УЛАСКА ПОЛИЦИЈЕ

25.09.2025. 20:44 20:51
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
r
Фото: Screenshot / Youtube / RTV Kragujevac

Студенти у блокади Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу одлучили су, како наводе, да мирно напусте зграду Ректората коју су блокирали претходних готово 10 месеци.

Студенткиња која је учествовала у блокади зграде Ректорада истакла је да су на данашњем пленуму студенти у блокади одлучили да је за њих најбезбедније да изађу из Ректората, пошто је, како је навела, полиција у јутарњим часовима ушла у зграду ове институције, пренео је РТС.

Претходно, група грађана и студената Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу покушала је јутрос да спречи улазак запослених у Ректорат у Крагујевцу.

Универзитет у Крагујевцу у среду је саопштио да су се запослени у Ректорату вратили на своја радна места како би припремили потребну документацију за најављену спољашњу контролу квалитета Националног акредитационог тела.

Од тога, како су нагласили, зависи, акредитација крагујевачког Универзитета и свих његових 12 чланица.

Такође, декани свих факултета у заједничком саопштењу подржали су ректора и ректорски колегијум у, како кажу, њиховом доследном раду на очувању законитости, академског интегритета и институционалне стабилности Универзитета, као и позив студентима у блокади на дијалог и проналажење заједничког решења.

С друге стране, студенти у блокади ФИЛУМ-а у Крагујевцу тврде да су је уласком запослених у зграду њихова блокада насилно прекинута.

Део студената ФИЛУМ-а држао је у блокади рад свих служби Ректората од 7. децембра прошле године.

 

блокада ректорат студенти крагујевац полиција
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај