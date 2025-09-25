ПОСЛЕ ГОТОВО 10 МЕСЕЦИ Окончана блокада зграде Ректората у Крагујевцу СТУДЕНТИ СЕ НЕ ОСЕЋАЈУ БЕЗБЕДНО НАКОН УЛАСКА ПОЛИЦИЈЕ
Студенти у блокади Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу одлучили су, како наводе, да мирно напусте зграду Ректората коју су блокирали претходних готово 10 месеци.
Студенткиња која је учествовала у блокади зграде Ректорада истакла је да су на данашњем пленуму студенти у блокади одлучили да је за њих најбезбедније да изађу из Ректората, пошто је, како је навела, полиција у јутарњим часовима ушла у зграду ове институције, пренео је РТС.
Претходно, група грађана и студената Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу покушала је јутрос да спречи улазак запослених у Ректорат у Крагујевцу.
Универзитет у Крагујевцу у среду је саопштио да су се запослени у Ректорату вратили на своја радна места како би припремили потребну документацију за најављену спољашњу контролу квалитета Националног акредитационог тела.
Од тога, како су нагласили, зависи, акредитација крагујевачког Универзитета и свих његових 12 чланица.
Такође, декани свих факултета у заједничком саопштењу подржали су ректора и ректорски колегијум у, како кажу, њиховом доследном раду на очувању законитости, академског интегритета и институционалне стабилности Универзитета, као и позив студентима у блокади на дијалог и проналажење заједничког решења.
С друге стране, студенти у блокади ФИЛУМ-а у Крагујевцу тврде да су је уласком запослених у зграду њихова блокада насилно прекинута.
Део студената ФИЛУМ-а држао је у блокади рад свих служби Ректората од 7. децембра прошле године.