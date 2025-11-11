КО НЕ ИЗМИРИ ДУГОВАЊЕ ИДЕ МУ КАМАТА ОД 16,5 ПОСТО Рок ускоро истиче- Можете бити и ПРЕКРШАЈНО КАЖЊЕНИ
11.11.2025. 09:29 09:35
Рок за плаћање четврте рате пореза на имовину за 2025. годину за физичка лица, предузетнике и правна лица истиче 14. новембра
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.
Порез се плаћа у четири рате, од којих прва до 14. фебруара, друга до 15. маја, трећа до 14. августа и четврта рата се плаћа до 14. новембра.
Редовним и благовременим измиривањем пореза, обвезници избегавају обрачун и наплату камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.
Камата за кашњење је 16,5 одсто.
Осим затезне камате, порески обвезници могу да буду и прекршајно кажњени за неплаћање својих обавеза, а санкција за тај прекршај је 5.000 динара за физичка лица.