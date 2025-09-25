overcast clouds
Трећи мистериозни случај у само недељу дана БИВШИ ВИСОКИ ФУНКЦИНЕР ПРОНАЂЕН МРТАВ У МОСКВИ Тело Александра Федотова нађено испод прозора хотела у Шереметјеву

25.09.2025. 21:14 21:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

МОСКВА: У Москви је данас пронађено тело мушкарца за кога се претпоставља да је идентификован као Александар Федотов, бивши председник Комитета за развој транспортне инфраструктуре, потврдило је више извора за сајт Фонтанка.

Тело је пронађено испод прозора хотела у Шереметјеву, где је Федотов вероватно боравио у соби на једном од виших спратова, а према изворима, смрт је наступила дан раније.
 

Александар Федотов је дипломирао на Војно-транспортном универзитету Руских железничких трупа и пензионисао се у чину капетана. 
 

Радио је у Дирекцији за транспортну изградњу и у Севзапуправтодору, 2022. године именован је за заменика шефа Комитета за транспортну инфраструктуру (КРТИ ), а убрзо је постао председник тог тела.
 

У време када је Федотов био на функцији, комитет, који је раније био под надзором вицегувернера Николаја Линченка, више није био одговоран за изградњу метроа у Санкт Петербургу, што је прешло у надлежност Одбора за грађевинарство.
 

У априлу 2024. године, Федотов је на свој захтев напустио место шефа Комитета за индустријски развој и инфраструктуру.
 

Подсећамо, бивши званичник Борис Авакјан, који је у уторак побегао са суда у Санкт Петербургу, пронађен је јуче мртав у згради конзулата Јерменије.

Према прелиминарним подацима, Авакјан је извршио самоубиство у згради конзулата - рекао је саговорник агенције.

Пре само пет дана, тачније 20. септембра, на периферији Москве пронађено је тело Александра Тјунина (50), генералног директора компаније НПК Химпроминжиниринг, која је била филијала државног нуклеарног гиганта Росатом. Тјунинг је 20. високи руски функционер који је преминуо под мистериозним околностима.
 

