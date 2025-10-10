Стиже 3DSecure!
Љубитељи онлајн шопинга ОВО су дуго чекали! Од 1. јануара уводи се ДОДАТНА СИГУРНОСТ ЗА ПЛАЋАЊА НА ИНТЕРНЕТУ Нова обавеза за банке, али и власнике картица
Дигитално доба донело је и нове навике корисника разних сервиса. За неке је плаћање платним картицама на интернету постало уобичајено, али корисници платних услуга нису увек свесни да постоји ризик од злоупотребе платних картица.
Да би се сигурност таквог плаћања унапредила, Народна банка Србије предузима низ мера и активности, па се тако од 1. јануара 2026. уводи обавеза за све банке и прихватиоце платних картица да примене поуздане, односно додатне аутентификације за трансакције на интернету.
Та обавеза биће уведена у складу са Одлуком НБС о техничким стандардима за поуздану аутентификацију корисника и заједничким и безбедним отвореним стандардима комуникације.
То подразумева примену додатне аутентификације, тзв. 3DSecure функционалност, која корисницима омогућава додатну аутентификацију приликом плаћања на интернету.
Тако корисник у току трансакције додатно потврђује трансакцију помоћу лозинке или броја који је добио од своје банке, у зависности од начина аутентификације коју његова банка користи.
То може да буде једнократна лозинка, број добијен СМС поруком или електронском поштом.
У Удружењу "Ефектива" кажу да свака додатна аутентификација плаћања значи додатну сигурност за корисника картице, односно за лице које обавља плаћање.
Дејан Гавриловић из тог удружења објашњава за Јуроњуз Србија да су и до сада неке банке имале тај степен заштите, а да ће додатна аутентификација од 1. јануара идуће године бити обавезна за све.
Гавриловић објашњава да ће корисници додатном аутентификацијом приликом плаћања добити, на пример, СМС поруку са кодом који треба да унесу и тек након његовог уношења плаћање пролази.
То значи додатну сигурност за кориснике. Тих додатних пет, 10, 15 секунди за додатну аутентификацију јесу у корист корисника, рекао је он.
Према његовим речима, то би требало да спречи неовлашћено коришћење платних картица за плаћање преко интернета.
Он наводи да се дешавало да су по остављању, на пример, података са картице, преваранти неколико пута скидали новац са нечијег рачуна.
Дакле, овде ће моћи да то ураде евентуално само једном. Али је свакако нека додатна сигурност. Ми смо имали случајеве да неко купи, на пример, неки план исхране, и они му скину први пут, 10 евра, 15 евра и он то свесно плати. Међутим, они му скину опет новац после пар дана, па после пар дана опет. Значи те додатне трансакције неће бити могуће да се реализују без сагласности корисника, рекао је он.
Он појашњава да додатна аутентификација не спречава у потпуности злоупотребу, односно ону прву када се плаћа не може да спречи, али ове накнадне које су везане за ту прву може.