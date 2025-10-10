ПРАВИ СЕ САМО У ЈЕДНОМ ГРАДУ У СРБИЈИ Због овог специјалитета долазе гурмани из целог света КОШТА ЧИТАВО БОГАТСТВО
Није свака кобасица иста. Једна деликатеса из југоисточне Србије постала је статусни симбол и права кулинарска атракција.
Откривамо зашто је Пиротска пеглана кобасица најскупљи српски специјалитет од меса и зашто процес "пеглања" мора да се ради само на -8 степени.
Србија има небројено месних специјалитета, али Пиротска пеглана кобасица је у посебној класи. Ова сува, ферментисана кобасица, која се прави од најквалитетнијег меса овце, козе и јунетине (без свињетине!), постала је толико цењена да су гурмани спремни да путују хиљаде километара само да је пробају.
Тајна ове деликатесе је у њеној производњи, која је прави ритуал и може се обављати само у специфичним, хладним условима Пирота (због идеалне руже ветрова и влажности).
Ручно "пеглање": Кобасица се не ставља у црево; она се обликује у потковицу и, док се суши, мора се ручно пеглати (ваљати) стакленом флашом или оклагијом. Овај процес се понавља данима, па чак и месецима.
Температура: Процес пеглања мора да се обавља при температури испод нуле (идеално око -5 до -8 степени Целзијуса) како би се спречило кварење и како би кобасица задржала карактеристичан облик и текстуру.
Зачини и дим: У смесу се додају искључиво природни зачини, а уместо дима, Пеглана се суши на чистом планинском ваздуху, што је чини лаганом, а месу даје специфичан, нежан укус.
Управо због месеци напорног ручног рада, специфичних услова сушења и одабира најквалитетнијег меса, Пеглана је достигла високу цену, оправдавајући статус најскупљег српског предјела.
Како је јести?
Пеглана се сече на изузетно танке листиће, не дебље од папира. Традиционално се сервира само са домаћим сиром и чашом квалитетног црног вина. Локалци кажу да Пеглана "не трпи" ништа јаче, јер је њен укус толико специфичан да га треба конзумирати полако, у малим залогајима.
Ако се нађете у Пироту током зиме, не пропустите прилику да пробате овај српски специјалитет – то је права гастрономска уметност.