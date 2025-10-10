РАДЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ПАЛЕ ПРЕД ПОРЕСКОМ Катанац за 13 од 15 продавница у Србији
Пореска управа Србије објавила је данас да је привремено затворено 13 од 15 контролисаних радњи мобилних телефона због неевидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и/или непријављених радника.
У циљу провере примене Закона о фискализацији, контролисано је подручје целе Србије од 1. до 7. октобра,наводи се на сајту Управе.
„Од наведеног броја контролисаних радњи, у две контроле нису утврђене неправилности, док је мера привремене забране обављања делатности, због неевидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и/или непријављених радника, изречена у 13 објеката, што чини 86,67 одсто укупног броја радњи у којима је извршена контрола“.
Пореска управа располаже неопходним подацима о промету у реалном времену на свакој малопродајној локацији у земљи и да је на тај начин у могућности да ефикасно реагује на сваку неправилност код пореских обвезника који не испуњавају своје законске обавезе, пише на сајту.