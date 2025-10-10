overcast clouds
17°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАДЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ПАЛЕ ПРЕД ПОРЕСКОМ Катанац за 13 од 15 продавница у Србији

10.10.2025. 19:26 19:30
Пише:
Дневник
Извор:
Biznis.rs
Коментари (0)
katanac
Фото: pixabay.com/ilustracija

Пореска управа Србије објавила је данас да је привремено затворено 13 од 15 контролисаних радњи мобилних телефона због неевидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и/или непријављених радника.

У циљу провере примене Закона о фискализацији, контролисано је подручје целе Србије од 1. до 7. октобра,наводи се на сајту Управе.

„Од наведеног броја контролисаних радњи, у две контроле нису утврђене неправилности, док је мера привремене забране обављања делатности, због неевидентирања промета преко електронског фискалног уређаја и/или непријављених радника, изречена у 13 објеката, што чини 86,67 одсто укупног броја радњи у којима је извршена контрола“.

Пореска управа располаже неопходним подацима о промету у реалном времену на свакој малопродајној локацији у земљи и да је на тај начин у могућности да ефикасно реагује на сваку неправилност код пореских обвезника који не испуњавају своје законске обавезе, пише на сајту.

пореска управа србије мобилни телефони
Извор:
Biznis.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај