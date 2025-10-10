ТОПЛО КО У БАЊИ, А РАЧУНИ И ДО 10 ПУТА НИЖИ! Нова технологија из Британије обећава ГРЕЈАЊЕ ЗА СИТНИШ
Нагле октобарске хладноће натерале су многе да раније него иначе укључе грејање. А с почетком сваке грејне сезоне, поново се отвара старо питање – који систем грејања се највише исплати?
Док стручњаци из године у годину развијају нове технологије како би унапредили енергетске системе, попут подног грејања, пелета, топлотних пумпи и инфрацрвених огледала за купатила, сада се појавио још један занимљив изум – електричне тапете.
Произвођачи тврде да ове тапете могу ефикасно и равномерно загрејати цео дом, уз значајно нижу потрошњу енергије. Иако се технологија још налази у експерименталној фази, прва искуства показују да би електричне тапете могле постати еколошки прихватљива, економична и лако доступна алтернатива традиционалним системима грејања.
Новинарка Џема Џонстоун са портала Фамилy Хандyман разговарала је са водећим произвођачем електричних тапета, покушавајући да сазна више о резултатима првих пилот-пројеката и могућностима које ова иновација доноси будућности грејања у домовима.
Како функционишу електричне тапете?
Ове тапете се углавном постављају на плафоне и садрже танке траке бакра и графена, које користе инфрацрвену технологију за производњу топлоте. Према речима Мајкла Ансела, руководиоца пројекта у компанији NexGen, систем функционише тако да греје простор слично као сунчеви зраци.
За разлику од конвенционалних система који загревају ваздух, инфрацрвено грејање директно греје људе и предмете.
„Енергија инфрацрвеног зрачења прво загрева нас, затим и намештај, тканине, зидове и подове – све оно што додирујете постаје пријатно топло“, објашњава Ансел.
Он истиче да је NexGen развио ову технологију са циљем да понуди јефтино, енергетски ефикасно и еколошко решење за грејање, нарочито у периоду смањења употребе фосилних горива.
„Тренутно се пилот-пројекти спроводе у социјалним становима широм Уједињеног Краљевства“, додаје Ансел.
Предности електричних тапета
Овај систем грејања одликује се високом енергетском ефикасношћу и ниском емисијом угљеника. Када се повеже са соларним панелима на крову, трошкови грејања додатно се смањују, а систем постаје још „зеленији“.
Електричне тапете могу загрејати простор за свега неколико минута, а пошто се топлота преноси на предмете у просторији, температура се дуже задржава чак и након искључивања грејања.
Захваљујући великој површини коју покривају, обезбеђују равномерну топлоту у свакој тачки просторије.
Ансел наводи да систем садржи и паметну технологију која мери ниво влаге у простору.
„Ако сензори примете услове који могу изазвати кондензацију, влагу или буђ, систем аутоматски подиже температуру“, објашњава она.
Још једна важна предност су ниски трошкови. У Великој Британији, електричне тапете тренутно су јефтиније од топлотних пумпи и по цени се приближавају класичним гасним котловима. Њихова уградња је брза и једноставна, а одржавање минимално.
Могући недостаци и ограничења
Ипак, електричне тапете су још увек нов производ, па се тестирају њихова дуготрајност и укупна ефикасност. У постојећим објектима њихово постављање може захтевати уклањање старог система грејања, што доноси додатне трошкове.
Ансел такође упозорава на пажљиво руковање – код премештања високог намештаја треба водити рачуна да се не оштете плафон и саме тапете.
Упркос почетним изазовима, стручњаци верују да би ова иновација могла променити начин на који се грејемо. Права вредност електричних тапета биће позната тек након шире примене и детаљнијих испитивања, али први резултати делују више него охрабрујуће.