ТОПЛО КО У БАЊИ, А РАЧУНИ И ДО 10 ПУТА НИЖИ! Нова технологија из Британије обећава ГРЕЈАЊЕ ЗА СИТНИШ

10.10.2025. 18:24 18:30
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
тапете
Фото: Printscreen Youtube/ BBC News

Нагле октобарске хладноће натерале су многе да раније него иначе укључе грејање. А с почетком сваке грејне сезоне, поново се отвара старо питање – који систем грејања се највише исплати?

Док стручњаци из године у годину развијају нове технологије како би унапредили енергетске системе, попут подног грејања, пелета, топлотних пумпи и инфрацрвених огледала за купатила, сада се појавио још један занимљив изум – електричне тапете.

Произвођачи тврде да ове тапете могу ефикасно и равномерно загрејати цео дом, уз значајно нижу потрошњу енергије. Иако се технологија још налази у експерименталној фази, прва искуства показују да би електричне тапете могле постати еколошки прихватљива, економична и лако доступна алтернатива традиционалним системима грејања.

Новинарка Џема Џонстоун са портала Фамилy Хандyман разговарала је са водећим произвођачем електричних тапета, покушавајући да сазна више о резултатима првих пилот-пројеката и могућностима које ова иновација доноси будућности грејања у домовима.

Како функционишу електричне тапете?

Ове тапете се углавном постављају на плафоне и садрже танке траке бакра и графена, које користе инфрацрвену технологију за производњу топлоте. Према речима Мајкла Ансела, руководиоца пројекта у компанији NexGen, систем функционише тако да греје простор слично као сунчеви зраци.

За разлику од конвенционалних система који загревају ваздух, инфрацрвено грејање директно греје људе и предмете.

„Енергија инфрацрвеног зрачења прво загрева нас, затим и намештај, тканине, зидове и подове – све оно што додирујете постаје пријатно топло“, објашњава Ансел.

 

Он истиче да је NexGen развио ову технологију са циљем да понуди јефтино, енергетски ефикасно и еколошко решење за грејање, нарочито у периоду смањења употребе фосилних горива.

„Тренутно се пилот-пројекти спроводе у социјалним становима широм Уједињеног Краљевства“, додаје Ансел.

Предности електричних тапета

Овај систем грејања одликује се високом енергетском ефикасношћу и ниском емисијом угљеника. Када се повеже са соларним панелима на крову, трошкови грејања додатно се смањују, а систем постаје још „зеленији“.

Електричне тапете могу загрејати простор за свега неколико минута, а пошто се топлота преноси на предмете у просторији, температура се дуже задржава чак и након искључивања грејања.

Захваљујући великој површини коју покривају, обезбеђују равномерну топлоту у свакој тачки просторије.

Ансел наводи да систем садржи и паметну технологију која мери ниво влаге у простору.

„Ако сензори примете услове који могу изазвати кондензацију, влагу или буђ, систем аутоматски подиже температуру“, објашњава она.

Још једна важна предност су ниски трошкови. У Великој Британији, електричне тапете тренутно су јефтиније од топлотних пумпи и по цени се приближавају класичним гасним котловима. Њихова уградња је брза и једноставна, а одржавање минимално.

Могући недостаци и ограничења

Ипак, електричне тапете су још увек нов производ, па се тестирају њихова дуготрајност и укупна ефикасност. У постојећим објектима њихово постављање може захтевати уклањање старог система грејања, што доноси додатне трошкове.

Ансел такође упозорава на пажљиво руковање – код премештања високог намештаја треба водити рачуна да се не оштете плафон и саме тапете.

Упркос почетним изазовима, стручњаци верују да би ова иновација могла променити начин на који се грејемо. Права вредност електричних тапета биће позната тек након шире примене и детаљнијих испитивања, али први резултати делују више него охрабрујуће.

