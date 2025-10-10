ТОПЛАНЕ СПРЕМНЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ, АЛИ НАПЛАТА ЈЕ ПРОБЛЕМ Грађани дугују 21 милијарду динара ТРАЖИ СЕ ПОСКУПЉЕЊЕ
Директор Пословног удружења „Топлане Србије” Дејан Стојановић изјавио је данас да је већина топлана спремна за почетак сезоне грејања и да су почеле техничке пробе.
„Највећи део система даљинског грејања је практично спреман за сезону и већ данас ће највећи део њих кренути са такозваним топлим пробама, што према најавама и прогнози које смо већ чули, практично значи да ће након тога прећи и у грејање. Иако се поједини радови још изводе, они неће угрозити почетак грејне сезоне нити испоруку топлотне енергије ка крајњим купцима”, рекао је Стојановић.
Уобичајени радни режим грејања је од 6 до 21 или 22 часа, док се у случају екстремно ниских температура грејање обезбеђује континуирано 24 сата. Како је Стојановић истакао, највећи проблем је тешка финансијска ситуација у сектору топлана. На крају 2024. године је сектор забележио губитак од око четири милијарде динара, док укупан дуг за природни гас износи између осам и девет милијарди. Према његовим речима, наплата грејања од домаћинстава и предузећа је око 90 одсто.
Укупан дуг становништва према топланама је око 21 милијарду динара. Пословни простори дугују од 12,5 до 13 милијарди, а буџетске установе око 300 милиона динара. Директор “Топлана Србије” указао је да је неопходно уредно плаћање како би систем остао стабилан и да топлане не би заостајале са својим обавезама према снабдевачима енергената.
Поскупљење тражило 28 топлана
До 1. септембра, 28 од 60 топлана је поднело захтев за корекцију цена локалним самоуправама. Од тога осам захтева је већ одобрено.
„Повећања цена су у распону од 5 до 10 одсто, док су неки градови тражили смањење цена у одређеним сегментима, као што је Ниш”, рекао је Стојановић.
Тренутно 17−18 топлана наплаћује грејање у потпуности према потрошњи, док остали то раде парцијално.
„Услов за успешну и квалитетну грејну сезону је да плаћања буду уредна и да се побољша финансијска дисциплина. Уколико топлане не добијају редовна плаћања, не могу да измирују своје обавезе за електричну енергију и друге енергенте које користе у производњи, што доводи до нестабилности система”, нагласио је Стојановић. Пошто је природни гас главни енергент за већину топлана, ова ситуација додатно отежава рад система. „Јавно предузеће Србијагас, које углавном снабдева топлане, настоји да олакша испоруку гаса упркос дуговима и тежим тржишним условима”, објаснио је Стојановић.