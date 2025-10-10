scattered clouds
РУКОМЕТАШИ ЈУГОВИЋА У СУБОТУ (19) НА ГОСТОВАЊУ РАДНИЧКОМ У КРАГУЈЕВЦУ: У Шумадију по бодове

10.10.2025. 13:18 13:31
Пише:
Вук Гвозденовић
АРКУС лига
Фото: АРКУС лига

Кренуо је Југовић у нову сезону елтиног рукометног друштва управо онако како је и очекивано. Победио је екипу Шамота у Каћу, а уписао је поразе против објетивно гледано бољих екипа, Војводине, Металопластике и Динама.

Каћане у суботу очекује гостовање Радничком у крагујевцу од (19) сати.

Стратег Југовића Горјан Спахић истакао је да екипа иде у Крагујевац по два бода.

– Зацртали смо јасан циљ на почетку сезоне да будемо на средини табеле и ка њему стремимо. Знамо да је Раднички квалитетан тим, али желимо да их победимо на њиховом терену и сакупимо што више бодова. Имамо малих проблема у саставу због вируса, али то не сме да нам буде изговор. Момци су жељни победа и спремни да „гину“ за сваку лопту – јасан је Спахић.

Југовић је знантно ослабљен од почетка сезоне пошто је средњи бек Бранко Томић повредио раме. Зрењанинца у току следеће недеље очекује операција, а у клубу се надају да ће моћи да им помогне од наредне полусезоне.

Пише:
Вук Гвозденовић
