РУКОМЕТАШИ ЈУГОВИЋА У СУБОТУ (19) НА ГОСТОВАЊУ РАДНИЧКОМ У КРАГУЈЕВЦУ: У Шумадију по бодове
Кренуо је Југовић у нову сезону елтиног рукометног друштва управо онако како је и очекивано. Победио је екипу Шамота у Каћу, а уписао је поразе против објетивно гледано бољих екипа, Војводине, Металопластике и Динама.
Каћане у суботу очекује гостовање Радничком у крагујевцу од (19) сати.
Стратег Југовића Горјан Спахић истакао је да екипа иде у Крагујевац по два бода.
– Зацртали смо јасан циљ на почетку сезоне да будемо на средини табеле и ка њему стремимо. Знамо да је Раднички квалитетан тим, али желимо да их победимо на њиховом терену и сакупимо што више бодова. Имамо малих проблема у саставу због вируса, али то не сме да нам буде изговор. Момци су жељни победа и спремни да „гину“ за сваку лопту – јасан је Спахић.
Југовић је знантно ослабљен од почетка сезоне пошто је средњи бек Бранко Томић повредио раме. Зрењанинца у току следеће недеље очекује операција, а у клубу се надају да ће моћи да им помогне од наредне полусезоне.