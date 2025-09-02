РК ЈУГОВИЋ ИЗ КАЋА СПРЕМАН ЗА СЕЗОНУ У АРКУС ЛИГИ: Без страха и са јасним циљем
Рукометни клуб Југовић нову сезону у Аркус лиги дочекује уз важне промене у играчком кадру, али је на челу стручног штаба остао Горјан Спахић.Каћани су у завршној фази припрема.
– Имали смо доста промена у саставу, тако да све то треба да уклопимо како бисмо били спремни за почетак сезоне. Отишло је шест играча, а појачали су нас голмани Лука Арсенић и Марко Драшко, десно крило Саша Терзић, пивотмен Богдан Медурић, лева крила Алекса Скубан и Андрија Скубан, а вратио се Здравко Драгољевић. Верујем у ове момке и у добар резултат у домаћем првенству – јасан је Спахић.
Шеф стручног штаба Југовића истакао је да су промене у систему такмичења биле неопходне.
– Свака сезона носи нови изазов, али мислим да је промена система такмичења право решење како би се избегле калкулације и регуларност подигла на виши ниво. Неће бити утакмица које су мање важне, већ ће сваки меч имати резултатску тежину у борби за бољу позицију на табели. Публика неће остати ускраћена за неизвесност и жар борбе у појединим утакмицама – рекао је Спахић.
Томић повредио раме
Један од искуснијих у екипи Југовића средњи бек Бранко Томић повредио је раме на тренингу у понедељак. Томић данас иде на магнетну резонанцу, а након тога знаће се колико ће дуго одсуствовати са терена. Зрењанинац је прошле сезоне био један до важнијих играча у екипи Горјана Спахића.
У Каћу се надају да ће, уз сјајну публику на домаћем терену и храбру игру на гостовањима, направити помак у односу на претходне сезоне.
– Имамо састав који је зрео да направи искорак. Било је пуно измена, предстоји нам дугачак пут, пун рада и одрицања, и надам се пуно добрих утакмица. Југовић је клуб са традицијом, а Каћ место које препознаје рукомет – хала је увек добро попуњена. Годинама је клуб, малтене до последњег кола, стрепео за опстанак, али желимо да то променимо. Формула је да кроз тежак рад тражимо жељену игру и да се не плашимо ниједног противника. Идемо корак по корак и надамо се најбољем исходу – поручио је стратег Каћана.
Партизан и Воша без премца
Када је реч о фаворитима за највиши пласман Спахић очекује нове окршаје Партизана и Војводине за трофеје.
– У предности су клубови који успевају да задрже континуитет у раду, да што мање играча оде. Иако је претрпела доста промена, Металопластику видим као кандидата за плеј–оф, заједно са Динамом који је задржао састав из прошле сезоне и довео једно појачање. Врање је добро одрадило прелазни рок, Дубочица и Раднички су увек у горњем делу табеле, а ту смо Црвена звезда и ми. Мислим да ће првенство бити врло неизвесно и од трећег места па наниже стварно не бих могао да прогнозирам ко ће заузети које место. Биће сигурно и изненађења, надам се да ћемо то бити ми и да ћемо остварити што бољи пласман – рекао је Спахић.
Каћани су у припремном периоду победили Сивац са 40:25 и Пролетер са 26:25, а ремизирали са Кикиндом 28:28. Југовић је домаћин у прва два кола Аркус лиге. На премијери дочекују Динамо 13. септембра од 19 часова, а недељу дана касније биће домаћини новајлији Шамоту.