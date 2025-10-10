БОЉЕ СЕМЕ У СУВОЈ ЗЕМЉИ НЕГО У ЏАКУ После прве декаде октобра сетву пшенице не треба одлагати ОВО СУ САВЕТИ СТРУЧЊАКА
Ратари који планирају да сеју пшеницу не би више требали да сетву одлажу. Сетва није кренула, а требала је да је пред нама јесен какву знамо из ранијих, нормалнијих година.
Стручњак за пшеницу проф. др Мирослав Малешевић изјавио је за Дневник да после прве декаде октобра не треба да се чека ни дан, јер не знамо каква ће клима бити у наредном периоду.
- Боље да семе буде у земљи него у џаку. Земља јесте сува, али боље полагати семе у суве оранице него га држати у џаку и чекати да падне киша - каже наш саговорник.
Са повећавањем температура биљке брже пролазе поједине фазе раста и развића. Тако се често скраћују критичне фазе у току вегетације, од којих зависе принос и квалитет зрна или другог финалног производа. Када се то деси сужавају се могућности произвођача да примене неку меру неге.
Биће посејано више пшенице
Како је за Дневник изјавила директорка Жита Србије Сунчица Савовић у овој сетви очекује се да ће пшеницом бити посејано на већим површинама за 15 до 20 одсто.
Лане смо под пшеницом имали 615.000 хектара по подацима Жита Србије, и добили просечан принос по хектару од 5,9 тона.
- Квалитет и род су били бољи него прошле жетве, иако је клима била сушна и топла, и то ће пољопривреднике навести да се ове јесени окрену више пшеници али и другим озимим биљним културама -казала је директорка.
Оно што ће и ову као и раније сетве обележити јесте недостатак декларисаног семена .
- По подацима ПСС Сомбор, једине овлашћене стручне службе од стране Министарства пољопривреде за надзор сертификације семена, за ову сетвену сезону биће семена за свега 350.000 хектара пшенице, па ће пољопривредници користи и такозвано семе са тавана настало у њиховој производњи, које даје ниже приносе и лошији квалитет пшеничног зрна - истакао је проф. др Малешевић.
Сетва ће ове године коштати по јутру око 91.000 динара односно око 160.000 динара по хектару, по рачуну пољопривредника Радослава Адамовића из инђије У те трошкове урачунат је и издатак за аренду од 30.000 динара.
- Сетва може да буде јефтинија за 12.000 до 13.000 динара по хектару уколико ратари буду добили подстицај од државе за декларисано семе. Највише пара земљорадницима ће требати за вештачко ђубриво, чија је цена тренутно отишла нагоре за око15 одсто - казао је Адамовић.