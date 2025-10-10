ВАНРЕДНА СЕДНИЦА У НИС-у! Арсунов на челу Одбора ЕВО О ЧЕМУ се одлучује иза затворених врата
10.10.2025. 16:11 16:20
Коментари (0)
Одбор директора Нафтне индустрије Србије данас ће одржати ванредни састанак на коме ће се разматрати актуелна ситуација и план рада у условима америчких санкција, сазнаје Танјуг.
Одбор директора НИС-а има 11 чланова. Председник одбора је Алексеј Урсов, а његов заменик Драгутин Матановић.
Четири члана Одбора директора су представници Републике Србије.
Америчке санкције НИС-у због већинског руског власништва ступиле су на снагу у четвртак у шест сати ујутру.