ДАВАЛАЦ КРЕДИТА ДА ПРИМЕНИ РАЗУМНЕ МЕРЕ Олакшице у отплати због губитка посла, болести, тешких повреда... НБС објавила од када крећу (ВИДЕО)
БЕОГРАД: Одлука о олакшицама у отплати кредита Народне банке Србије (НБС) примењиваће се од 15. октобра, а предвиђа да је давалац кредита дужан да примени разумне мере које кориснику олакшавају отплату кредита ако у току трајања уговорног односа наступе околности које га доводе у тешко имовинско стање, односно друге битне околности на које он не може да утиче, изјавила је данас самостални стручни сарадник у Сектору за заштиту корисника финансијских услуга НБС Јована Линдо.
При томе се, како је рекла, посебно узимају у обзир личне околности корисника.
Она је у видео рубрици "Корисно је да знате" објављеној на сајту Народне банке рекла да је што се тиче критеријума за одобравање олакшица, прописано да се околностима које корисника могу довести у тешко имовинско стање нарочито сматрају губитак посла, значајно смањење прихода, тешка болест, као и тешка повреда која смањује радну способност.
"Другим битним околностима сматрају се нарочито тешке породичне прилике, као што је тешка болест или смрт супружника или деце, као и развод брака ако су супружници били солидарни дужници по кредиту или је један од супружника јемац. Ове околности су у пропису дате само примера ради, те у том смислу разлог за одобравање олакшица може да буде било која околност која корисника доводи у тешко имовинско стање или друга битна околност на коју он не може да утиче, а која доводи до немогућности редовне отплате кредита", навела је она.
Што се тиче врста олакшица које се могу одобрити, оне могу бити продужење рока отплате, промена врсте уговора, одложено плаћање, смањење каматне стопе, неотплаћивање кредита у одређеном периоду, промена валуте у којој је изражена обавеза, делимична отплата дуга, делимичан опрост и консолидација дуга, као и проглашење застоја у отплати кредита.
Линдо је појаснила да су ове врсте олакшица дате само примера ради, тако да може бити примењена било која мера за коју банка и корисник процене да је адекватна у конкретном случају.
Према њеним речима, у духу актуелних мера које Србија предузима ради очувања животног стандарда грађана, корисницима који имају потешкоће у отплати стамбеног кредита који је обезбеђен хипотеком на непокретности у којој станују, банке ће бити обавезне да у одређеним околностима одобре да не отплаћују кредит у трајању од најмање два месеца, под прописаним условима.
Право на олакшице у отплати кредита оствариваће се у јединственом поступку који ће спроводити сви даваоци кредита, при чему ће даваоци кредита бити у обавези да предузимају и превентивне активности ради праћења појединачних кредита и да по идентификовању раних знакова проблема у отплати контактирају кориснике и обавесте их о могућностима за остваривање олакшица у отплати.
"Дакле, банке ће бити у обавези да прате појединачне кредите, али корисник може и сам поднети банци захтев за одобравање олакшице. У захтеву је потребно да наведе све околности које су значајне за одлучивање и да достави одговарајућу документацију као доказ којим се потврђују његове тврдње", навела је она.
Појаснила је да се захтев може поднети у пословним просторијама банке, путем електронске поште и преко интернет презентације банке.
Банка о захтеву одлучује у року од 30 дана од пријема захтева и о томе корисника обавештава писменим путем.
Корисници којима олакшица не буде одобрена или који из другог разлога буду незадовољни одлуком банке могу да поднесу приговор Комисији за олакшице у оквиру банке, у року од 10 дана од пријема одлуке банке.
Комисија ради ревизију ситуације корисника и доноси одлуку у року од 30 дана од пријема приговора.
Линдо је истакла да у вези са одлуком Комисије за олакшице, као и у случају да давалац кредита не одлучи о захтеву у прописаном року, корисник има право да поднесе притужбу Народној банци Србије, која ће потом испитати да ли се давалац кредита придржавао одредаба одлуке којима се уређује његово поступање по захтеву.