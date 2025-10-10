КОНАЧНО ДОБРЕ ВЕСТИ ИЗ АУТО ИНДУСТРИЈЕ Стелантис се хвали, скочиле испоруке МОДЕЛА
АМСТЕРДАМ: Произвођач аутомобила Стелантис објавио је данас да је, према прелиминарним подацима, у трећем кварталу 2025. испоручио око 1,3 милиона возила, што је за 13 одсто више у односу на исто тромесечје прошле године.
У Северној Америци, испоруке су скочиле за чак 35 одсто на годишњем нивоу, захваљујући нормализацији залиха и почетку испорука новог модела "рам 1500" са "hemi V8" мотором.
То представља раст за око 104.000 јединица у односу на трећи квартал 2024. године, када су залихе биле смањене због реструктурирања производње.
Поред тога, испоруке у земљама Европске уније и на ширем европском тржишту порасле су за осам одсто међугодишње, подстакнуте почетком производње нових модела "ситроен Ц3", "Ц3 еркрос", "опел фронтера" и "фијат гранде панда", док је потражња за лаким комерцијалним возилима била нешто нижа.
У региону Блиског истока и Африке забележен је раст испорука од 21 одсто међугодишње, захваљујући ширењу локалне производње "фијат" модела у Алжиру и опоравку тржишта у Турској и Египту, наводи се на веб страници Стелантиса.
Насупрот томе, Јужна Америка је регистровала благи пад испорука од три одсто, углавном због високе базе поређења из претходне године, када су се надокнађивале испоруке одложене због поплава у Бразилу.