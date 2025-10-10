few clouds
ДОМ КУЛТУРЕ У БАЧУ ДОБИЈА НОВО РУХО Замена фасадне столарије до краја године

10.10.2025. 12:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
дневник
Фото: Дневник

Енергетска санација зграде Дома културе у Бачу, што подразумева замену фасадне столарије у приземљу објекта, коштаће готово 14,2 милиона динара, без ПДВ-а, процењена је вредност јавне набавке коју је Општина Бач расписала.

Имајући у виду да је рок за подношење понуда на тендер био 3. октобра, радови би могли да почну до краја године, рачунајући и период за увођење извођача у посао.

– Предмет овог пројекта је текуће одржавање објекта, односно замена фасадне столарије на згради Народне библиотеке „Вук Караџић” у Бачу, Трг Зоран Ђинђића 4 – појашњавају надлежни у документацији објављеној на Порталу јавних набавки. 

– Планирани су грађевинско-занатски радови на замени фасадне столарије, тако да се не нарушава постојеће архитектонско обликовање зграде.

Једноспратни објекат (подрум, приземље и спрат) изграђен је 1961. године и неколико пута је реконструисан 1997,1998. и 2007. године. Грађевина је намењена различитим садржајима и ту се налазе библиотека, биоскопска дворана, као и пословне просторије. Зграда има два улаза, један у библиотеку и пословни простор, а други оријентисан према парку за културне садржаје. 

Гарантни рок за радове, како је у техничкој спецификацији наведено, не може бити краћи од две године, а за ПВЦ и алу-столарију не сме бити краћи од 60 месеци.
 

Војводина Бачка
