Панаотовић: „Пет нобеловаца у КЦНС у последњој деценији – окупљамо со соли светске књижевности“

10.10.2025. 11:19 11:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ КЦНС
Фото: КЦНС

Поводом доделе Нобелове награде за књижевност мађарском писцу Ласлу Краснахоркаију, који је 2022. године гостовао у Културном центру Новог Сада (КЦНС) и добио престижну награду „Милован Видаковић“, директор КЦНС-а Бојан Панаотовић истакао је значај гостовања нобеловаца у овом центру.

„У последњих десетак година, нобеловци су константа у Културном центру Новог Сада. Они су наши гости, пријатељи, сарадници чије књиге објављујемо и додељујемо им награде. Неке смо позвали када су већ били овенчани Нобеловом наградом, а неки су постали нобеловци убрзо након гостовања на нашим фестивалима. Прозефест, Нови Сад и КЦНС у последњој деценији постали су стециште, средиште и круцијална тачка окупљања светске књижевне елите“, рекао је Панаотовић.

Он је нагласио да су међу најзначајнијим именима која су гостовала у КЦНС-у Олга Токарчук, Марио Варгас Љоса, Орхан Памук, Петер Хандке и Ласло Краснахоркаи, а да је овај списак само почетак и да следе многи мајстори домаће и светске литературе.

КЦНС ће и у будућем периоду наставити да ниже врхунске резултате и афирмише стваралаштво и уметност, нарочито апелујући на младе људе да читају и одрастају уз књигу!“

Нови Сад
